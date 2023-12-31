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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1077 постов • 46 подписчиков подписаться
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В Казахстане 56-летний мужчина сжёг новогоднюю ёлку в центре города

В Казахстане 56-летний мужчина сжёг новогоднюю ёлку в центре города

Автор:
31 декабря 2023 11:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казахстан   Новый год   елка   неадекват   поджег   
2079
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Он посчитал, что в стране не должны отмечать этот праздник. На видео видно как он облил ёлку бензином, а после поджог её.

31 декабря в 08:30 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога  новогодней елки, установленной на территории парка в Таразе.


Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   Новый год   елка   неадекват   поджег   
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40  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
В Казахстане 56-летний мужчина сжёг новогоднюю ёлку в центре городаПосмотреть
В Казахстане 56-летний мужчина сжёг новогоднюю ёлку в центре города
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20k
Shtoppi 17 минут назад
очередной "просвещенный" местными соросятами мамбет.
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50k
Элек Мек 21 минуту назад
Верующий наверное,пост у них.
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51k
Aleksandr Полчаса назад
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391k
Алексей Полчаса назад
56 лет (еще советская школа) но ума так и не набралось
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17k
Алексей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Hairy Полчаса назад
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27k
ПаганецЪ Полчаса назад
Придурок с кораном головного мозга. Новый год, вообще-то, праздник светский.
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1k
Александр 39 минут назад
что, по пути404 идут?
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13k
Владимир 43 минуты назад
Нахер ёлка мамбетам, им бы кучу ослиного говна со свечками.
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98
Xiks 45 минут назад
Вот же долбак. Дома у себя ёлку сожги.
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2k
Петрович 46 минут назад
Тут не только повреждение имущества, а еще и явное разжигание (в прямом и переносном смысле) межнациональной розни на почве национализма и псевдорелигиозного мракобесия.
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25k
MrGod Час назад
А раньше, по всей стране работали дурдомы и полоумных на улице было очень мало а теперь дурки закрыты и пациенты все в массах, ну и новые конечно появляются.
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6k
alex Час назад
56 лет-ума нет! Дядя, ты мудак, даже не мудак, а мудаг!!!!
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38k
Dobry vojak Svejk Час назад
долбайоп
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10k
MakDag Час назад
До прихода цивилизации в Казахстан, на этом месте всегда лежала куча дерьма. Вот и покоробило бабанака.
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4k
Харон Час назад
Может он одинокий и ему захотелось хоть с кем-то встретить НГ?
Пусть даже и в КПЗ...
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56k
Опиум для народа Час назад
Еще один представитель стада "это жи нам чуждо и исконно не наше!"..
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9k
jnkbxybr Час назад
Очередной передоз кумысом
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6k
Babangdida Час назад
- У Вас в парке в Таразе, ёлка есть?
- Жох.

П.С. Это не какой-то малолетка. Этот придурок родился и жил до 25-и лет в СССР. Отслужил, наверное, тоже. Но всё равно человеком не стал.
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146
Фрол Babangdida Час назад
Кем бы его не считали,ему плевать на ваше мнение.Его с детства воспитывали ненавидеть, так сказать его производители.А то ,что вбито в голову с младенчества,остаётся на всю жизнь и будет скрываться до времени,когда появиться возможность проявить свою сущность.
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56k
Мойша Час назад
А здесь еще можно прицепить религиозную рознь.
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146
Фрол Мойша 52 минуты назад
А почему нет?Что бы утвердится в какой то среде как бы показать свою независимость от кого то,но в угоду кому то,сейчас во всю используют мусульманство. Ну заявил ,что ты независим от того то,но обязательно будешь зависеть от того ,кому ты согласился за определённую оплату сделать услугу.Тебе заплатят что то ,но остальным то платить ни кто не собирается.И ты будешь выходить из себя организовывая остальных поддерживать себя же. Нет в этом мире независимых.Уйдёшь от кого то сам или за тридцать серебряников,но будешь зависеть от другого.Этот другой не упустит возможности на тебе зарабатывать ,когда ты так свободно поддаёшься уговору,искушению и т. д. .
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