В Казахстане 56-летний мужчина сжёг новогоднюю ёлку в центре города

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Он посчитал, что в стране не должны отмечать этот праздник. На видео видно как он облил ёлку бензином, а после поджог её.
31 декабря в 08:30 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка в Таразе.
Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.
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Пусть даже и в КПЗ...
- Жох.
П.С. Это не какой-то малолетка. Этот придурок родился и жил до 25-и лет в СССР. Отслужил, наверное, тоже. Но всё равно человеком не стал.