Итальянец устроил праздник, установив на велосипед комплекс фейерверков

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Житель города Римини (регион Эмилия-Романья, Италия) устроил потрясающее шоу фейерверков, оборудовав пиротехническими изделиями свой велосипед.
«Мы хотели необычно отпраздновать Новый год! Мы поставили петарды на велосипед и выпустили 350 выстрелов за 35 секунд, в самый канун праздника. Это было что-то невероятное!» — написал автор видеоролика.
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