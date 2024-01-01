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Итальянец устроил праздник, установив на велосипед комплекс фейерверков

Итальянец устроил праздник, установив на велосипед комплекс фейерверков

Автор:
01 января 2024 11:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   велосипед   итальянец   праздник   фейерверк   шоу   
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Житель города Римини (регион Эмилия-Романья, Италия) устроил потрясающее шоу фейерверков, оборудовав пиротехническими изделиями свой велосипед.

«Мы хотели необычно отпраздновать Новый год! Мы поставили петарды на велосипед и выпустили 350 выстрелов за 35 секунд, в самый канун праздника. Это было что-то невероятное!» — написал автор видеоролика.

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Метки: Видео   велосипед   итальянец   праздник   фейерверк   шоу   
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1  комментарий
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Властелин Час назад
Очень не однозначное представление.
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Anarasius

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