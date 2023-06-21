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Находчивый подросток сделал себе велосипед

Находчивый подросток сделал себе велосипед

Автор:
21 июня 2023 10:49
Метки: Видео   в мире   велосипед   интересно   подросток   трубы   
1178
1
1

Оригинальный велосипед, сделанный своими руками. Долго не проездит, но результат заслуживает похвалы.

Когда в роду были сантехники.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   велосипед   интересно   подросток   трубы   
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11  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
Не показывайте это китайцам!
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55k
Олег 14 минут назад
если раму, вилку и подвеску заднего колеса заармировал стальной трубой, то сносу не будет
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29k
Юрий 16 минут назад
Сдаётся мне, что это папа ему сделал. А вовсе не сам подросток.
Между тем, в Африке....
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9k
МихА 22 минуты назад
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49k
Андрей 36 минут назад
Курдынбырмурда, маладэс.
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475
grigorenko vladislav Андрей Полчаса назад
Вы только что перечислили основные технические характеристики этого транспортного средства. Лучше не скажешь.
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14k
Shtoppi Час назад
<<Оригинальный велосипед, сделанный своими руками. Долго не проездит, но результат заслуживает похвалы.>>
------
если брать трубы не пвх, а стальные и колеса повыносливее, то очень даже проездит )))))))))
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60k
pynh Час назад
может там арматура в трубах )
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911
ruslan d Час назад
Я бы в его возрасте не додумался ...
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