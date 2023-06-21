Находчивый подросток сделал себе велосипед

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Оригинальный велосипед, сделанный своими руками. Долго не проездит, но результат заслуживает похвалы.
Когда в роду были сантехники.
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Между тем, в Африке....
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если брать трубы не пвх, а стальные и колеса повыносливее, то очень даже проездит )))))))))
Варить эти трубы не так просто, силу надо иметь и навык.
И кстати - непонятно, ездит ли эта штука вообще.
Эти трубы под нагрузкой здорово прогибаются, там цепь может соскакивать
Я так сделал лёгкий прицеп для лодки. 2-3 раза возил до речки, все нормально было, потом трубы слегка прогнулись и колесо стало днище цеплять. пришлось проставки делать.