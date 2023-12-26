Кто кому обязан

Обходите эти места зимой стороной

Подростки потушили Вечный огонь снежками

Мать года: в Екатеринбурге женщина решила прогуляться с коляской на сигвее

На десятилетнего ребёнка в Якутске напал отец его одноклассника — тряс его и поднимал за куртку

Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли

Подростки разгромили «умные» остановки