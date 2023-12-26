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Сообщество Треники&Вареники 7374 поста • 3084 подписчика подписаться
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Кто кому обязан

Кто кому обязан

Автор:
26 декабря 2023 10:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воспитание   дети   подростки   родители   фразы   характер   я не обязан   
851
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Иногда у подростков появляются фразы, которые ставят родителей в тупик и обескураживают. Это фразы типа: я не просил меня рожать, я не обязан, и так далее.

Этот урок надо вводить с первого и по выпускной. И чтобы на зубок.

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Метки: воспитание   дети   подростки   родители   фразы   характер   я не обязан   
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5  комментариев
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316
Желание враг мудрости 20 минут назад
Яблоко от яблони, и как не старайтесь, а будут похожи на родителя. Это народные поговорки.
Избалованность. Это незаслуженные похвалы и дозволения. Стараться нужно, без превращения в сугубо деловые отношения, делать замечания/похвалу по делу, без перегибов, и учитывая как вас может воспринять ребенок. Например вы ушли, а дите само решило и помыло посуду, при этом разбило тарелку. Выделить самостоятельность и выяснив по какой причине разбилась тарелка внести корректировку. Если без намерения разбить/навредничать и по ребенку видно, что ему это не в радость - похвалить за самостоятельность, взрослость и указать, что тарелка ерунда - купиться, а вот самостоятельные шаги - это здорово. Это действительно здорово. Если есть необходимость пояснить как можно было избежать порчи имущества.
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Ну это давно известно.
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227
ruslan d 46 минут назад
Мне папа лет в 16 тоже так пояснил за жизнь
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227
ruslan d Совранский 36 минут назад
Ну да , как-то сразу все понятно стало
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