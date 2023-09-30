На десятилетнего ребёнка в Якутске напал отец его одноклассника — тряс его и поднимал за куртку

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Всё произошло у одной из школ из-за ссоры детей. Один из мальчиков во время перепалки позвал на помощь отца.
По словам матери пострадавшего ребёнка, за него вступились молодые люди, брат и сестра, которые в этот момент оказались рядом. В местных сообществах пишут, что мужчина при этом ударил девушку по лицу.
Региональный СК и управление образования Якутска начали проверки.
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Училке пох было на мои претензии.
Пока эти пи*дюки не выкинули пенал с кистями для художки.
А там пенал со стоимостью содержимого- четверть минимальной зарплаты!
Пришел в школу, поймал этого гавнюка, заставил училку выйти, вызвать директора, родителей, После объявленного прайса- первой зашуршала деректриса, подтянулась училка, а мамаша на минутку- появилась только с нарядом полиции!
Родители- говно сейчас, спрашивается- откуда будут дети нормальные?
И кстати после этого, дети успокоились, по крайней мере с моей даже дружить начали некоторые.
Зря запретили пи*дюлин животворящий!
Дело Компота должно жить!
И те что ты описал и те, про которые я говорю