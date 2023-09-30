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На десятилетнего ребёнка в Якутске напал отец его одноклассника — тряс его и поднимал за куртку

На десятилетнего ребёнка в Якутске напал отец его одноклассника — тряс его и поднимал за куртку

Автор:
30 сентября 2023 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Якутск   воспитание   дети   конфликт   родители   школа   
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Всё произошло у одной из школ из-за ссоры детей. Один из мальчиков во время перепалки позвал на помощь отца.


По словам матери пострадавшего ребёнка, за него вступились молодые люди, брат и сестра, которые в этот момент оказались рядом. В местных сообществах пишут, что мужчина при этом ударил девушку по лицу.

Региональный СК и управление образования Якутска начали проверки.

Источник:

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Метки: Видео   Якутск   воспитание   дети   конфликт   родители   школа   
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12  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
Как то наблюдал картинку, играли ребята в футбол, кто-то кого то периодически бил по ногам, так вот в один момент более старший парень ударил по ноге парня помладше, который был с папой (папа смотрел как играют), младший начал бычить на старшего и полез в драку, за что получил пару раз под дых. Так вот папа только после этой драки подошёл к сыну и успокаивающе потрепал того по голове. К парню ударевшего его сына даже не подошел и ничего не сказал тому. Это я к чему - по мне, так если парни уже довольно взрослые и решили один на один разобраться, то лезть не надо взрослому, если, конечно, драка не выходит на уровень избиения
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1k
Rool Полчаса назад
Осуждаю канеш, но если родители не воспитывают, кто то же должен?!...
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58k
alertol 2 часа назад
Зависит от подноготной, если за дело, то только респект такому отцу. У одноклассника был такой отец, и его сына реально стали "булить" он пришёл и на грани криминала (может и за гранью) показал что "это не тот человек которого надо булить" по итогу и у сына не было проблем в школе (все понимали что у него "крыша") но и те кто выёживались усвоили урок, что за каждым слабаком может стоять сильная "крыша" и выёживаться не по делу не стоит. Кстати сейчас спустя более чем 30 лет они дружат (и тот сын с крышей, и те кто в школе на него выёживались)
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8k
sedoisever 2 часа назад
Тряс за шкирку? Вот же изверг. Как его земля носит? У ребёнка травма на всю жизнь. Родители на психолога теперь работать будут...
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