«Лучше бы молчала»: котик пришёл в ужас от вокальных данных хозяйки

Котику из этого видео не очень повезло. Его владелица проигнорировала его чуткий слух, на всю громкость включила свою любимую песню и начала подпевать прямо возле пушистика. Разумеется, котофею это очень не понравилось. Он скорчил такую хмурую мордочку, что казалось с минуты на минуту отлупит лапой излишне громкую хозяйку.