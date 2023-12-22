«Лучше бы молчала»: котик пришёл в ужас от вокальных данных хозяйки

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У котиков очень хороший слух, поэтому им не особо нравятся громкие и резкие звуки. Так что, если вы вдруг включите свой любимый трек на полную громкость возле ушей кота, не удивляйтесь его недовольной мордочке.
Котику из этого видео не очень повезло. Его владелица проигнорировала его чуткий слух, на всю громкость включила свою любимую песню и начала подпевать прямо возле пушистика. Разумеется, котофею это очень не понравилось. Он скорчил такую хмурую мордочку, что казалось с минуты на минуту отлупит лапой излишне громкую хозяйку.
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