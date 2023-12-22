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Сообщество Без кота и жизнь не та 1870 постов • 492 подписчика подписаться
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«Лучше бы молчала»: котик пришёл в ужас от вокальных данных хозяйки

«Лучше бы молчала»: котик пришёл в ужас от вокальных данных хозяйки

Автор:
22 декабря 2023 09:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   Юмор   вокал   животные   кот   пение   
1461
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У котиков очень хороший слух, поэтому им не особо нравятся громкие и резкие звуки. Так что, если вы вдруг включите свой любимый трек на полную громкость возле ушей кота, не удивляйтесь его недовольной мордочке.

Котику из этого видео не очень повезло. Его владелица проигнорировала его чуткий слух, на всю громкость включила свою любимую песню и начала подпевать прямо возле пушистика. Разумеется, котофею это очень не понравилось. Он скорчил такую хмурую мордочку, что казалось с минуты на минуту отлупит лапой излишне громкую хозяйку.

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   вокал   животные   кот   пение   
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3  комментария
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6k
Евгений Д Час назад
Кот думает- когда же она заткнется
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5k
Йож 16 минут назад
Хана твоим тапкам!
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1k
Alexander 22 минуты назад
Да он просто людей ненавидит ))
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