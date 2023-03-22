Коту не понравился вкус чипсов

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Девушка решила дать своему любопытному коту картофельные чипсы. Одна питомец не оценил вкус лакомства. Забавная реакция кота на вкусные вредности оказалась запечатлена на видео.
Больше никаких чипсов в этом доме!
Тот самый момент, когда перешёл на здоровое питание и не уведомил хозяйку.
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