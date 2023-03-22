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Сообщество Без кота и жизнь не та 1535 постов • 461 подписчик подписаться
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Коту не понравился вкус чипсов

Коту не понравился вкус чипсов

Автор:
22 марта 2023 11:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Реакция   Юмор   видео   животные   кот   чипсы   
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Девушка решила дать своему любопытному коту картофельные чипсы. Одна питомец не оценил вкус лакомства. Забавная реакция кота на вкусные вредности оказалась запечатлена на видео.

Больше никаких чипсов в этом доме!


Тот самый момент, когда перешёл на здоровое питание и не уведомил хозяйку.

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Метки: Еда   Реакция   Юмор   видео   животные   кот   чипсы   
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14  комментариев
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1k
Капитошка 6 часов назад
Мои даже не нюхают.Они по виду определяют.
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355
Краснодар Час назад
Просил же с беконом, а дали с сыром.
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101k
parallax 3 часа назад
Думаю девушке вискас тоже бы не понравился.
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1k
Alex 4 часа назад
Кот плохого не посоветует.
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1
MIXALICH PLAY 4 часа назад
Курва япердон #
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2k
crownanniversury 5 часов назад
Даже некоторые кошки умнее людей,всякую гадость не едят!
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16k
Сергей 5 часов назад
У меня кот ел только морскую рыбу, речную не трогал!
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3k
Anton 5 часов назад
Звери знают ,что двуногие кожаные гавно жрут !
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120
Человече Z 5 часов назад
Какая гадость эти ваши картофельные печеньки....
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555
ruslan d 6 часов назад
А мой жрёт за милую душу
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15k
Majul 6 часов назад
Котэ молодец, нечего всякую дрянь жрать
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28k
Levyathan 7 часов назад
Котейка дело говорит
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