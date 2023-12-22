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Единственный способ спокойно поесть в этом доме

Единственный способ спокойно поесть в этом доме

Автор:
22 декабря 2023 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   дети   клетка   мать   собака   
1393
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Один из главных квестов дня для мамы — это спокойно покушать. Задача усложняется, если ребенка более, чем один. При чем остальные дети необязательно должны быть человеческими.

В этом видео мама не нашла лучшего способа, как закрыть в клетке этих троих себя с тарелкой еды. Нельзя сказать, что стало гораздо спокойнее, но зато еда хотя бы беспрепятственно попадает в рот.

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Метки: Видео   Юмор   дети   клетка   мать   собака   
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7  комментариев
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37
volovikd Час назад
И как она ребенка воспитает, если не может заставить даже свои базовые права уважать.
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41k
Example 6.2.6 15 минут назад
Типо закрыться в отдельной комнате или на кухне - не вариант? Надо обязательно (совсем не ради лайков в инстаграме и тик токе) лезть в клетку? Она в еврооднушке живёт, где только сан узел - отдельно? Слабо верится, если б были настолько стеснённые жиличные условия - во первых не было бы столько живности, во вторых, только отчаянный дебил стал бы дома громоздить такую клетку.
Ставлю на показуху, чтоб было что выложить в сеть.
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74
SRGee 15 минут назад
Наглядно: воспитание других начинается с воспитания себя
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5k
Йож 21 минуту назад
Да там и подремать даже можно после принятия еды немного=))
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10k
Дмитрий Час назад
Ссылка www.youtube.com
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