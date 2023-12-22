Единственный способ спокойно поесть в этом доме

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Один из главных квестов дня для мамы — это спокойно покушать. Задача усложняется, если ребенка более, чем один. При чем остальные дети необязательно должны быть человеческими.
В этом видео мама не нашла лучшего способа, как закрыть в клетке
этих троих себя с тарелкой еды. Нельзя сказать, что стало гораздо спокойнее, но зато еда хотя бы беспрепятственно попадает в рот.
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Ставлю на показуху, чтоб было что выложить в сеть.