Жестокая плевательная драка в Китае

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Драться в Китае крайне не выгодно, потому, что пострадавшая сторона по закону всегда получит хорошую сумму. А, если, вдруг, покалечишь кого-то серьезно, то платить инвалиду лечение будешь всю жизнь.
Именно поэтому китайцы осваивают другие виды единоборств - крики, плевки и проклятья сопернику. Способы действенные, как утверждают местные.
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Поэтому и большая часть разборок выглядит именно так.
А у нас судебная система как-то не очень любит взыскивать моральный ущерб, да и материальный тысячу раз проклянешь всё, прежде чем докажешь.
Как-то читал статистику по тяжелым увечьям и возмещению, там речь идет обычно о 400 тысячах.
А если сможешь наконец внятно дискутировать, вообще исправишься.
Бывай! Меньше нытья!