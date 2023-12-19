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Жестокая плевательная драка в Китае

Жестокая плевательная драка в Китае

Автор:
19 декабря 2023 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   драка   конфликт   люди   плевок   умора   
1309
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Драться в Китае крайне не выгодно, потому, что пострадавшая сторона по закону всегда получит хорошую сумму. А, если, вдруг, покалечишь кого-то серьезно, то платить инвалиду лечение будешь всю жизнь.

Именно поэтому китайцы осваивают другие виды единоборств - крики, плевки и проклятья сопернику. Способы действенные, как утверждают местные. 

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Метки: Видео   Китай   драка   конфликт   люди   плевок   умора   
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18  комментариев
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58k
dima423 2 часа назад
бл, ржу не могу))) Это они в пандемию так разбираться научились...типа щас я тебя короной заражу))
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66k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
Ссылка coub.com
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11k
Михаил 55 минут назад
два йокодзуна)
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675
Человек Разумный 59 минут назад
В Китае есть поговорка, проиграл драку - поехал в больницу, выиграл - поехал в тюрьму.
Поэтому и большая часть разборок выглядит именно так.
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Ожидал большего, думал, что они при помощи плевков и проклятий друг друга будут под поезд, или в пруд с крокодилами заманивать!
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2k
Иван Иванов Час назад
Была жестокая схватка. Они дрались до последних слюней и соплей
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Да, слышал про систему штрафов и очень одобряю. Чего и нам не хватает. Лучшее наказание- по кошельку. Тут начнут думать.
А у нас судебная система как-то не очень любит взыскивать моральный ущерб, да и материальный тысячу раз проклянешь всё, прежде чем докажешь.
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