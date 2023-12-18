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В Италии подорвали здание, конфискованное у мафии

В Италии подорвали здание, конфискованное у мафии

Автор:
18 декабря 2023 08:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   в мире   взрыв   здание   мафия   подрыв   
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Итальянские власти уничтожили шестиэтажное здание, ранее конфискованное у мафиозной группировки “Ндрангета” в южной области Калабрии. На его разрушение было потрачено порядка 400 килограмм тротила.

Власти Калабрии решили снести здание, чтобы оно не портило вид побережья.

Шестиэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров использовался мафией как мебельная фабрика. В 2007 году здание было захвачено в рамках крупной полицейской операции.

"Снести эко-монстра, построенного "Ндрангетой", значит добиться победы государства над злом", — завили власти и нажали на копку.

С 2012 года здание находилось во владении государства и не использовалось. В прошлом году власти решили снести здание и построить на его месте парковку для трейлеров.

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Метки: Италия   в мире   взрыв   здание   мафия   подрыв   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Лучше бы пенсионерам отдали.
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4k
Харон 2 часа назад
Так не доставайся же ты никому....
Парковка вместо здания? Здравая мысль, ничего не скажешь.
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Fidel

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