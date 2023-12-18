В Италии подорвали здание, конфискованное у мафии

Итальянские власти уничтожили шестиэтажное здание, ранее конфискованное у мафиозной группировки “Ндрангета” в южной области Калабрии. На его разрушение было потрачено порядка 400 килограмм тротила.
Власти Калабрии решили снести здание, чтобы оно не портило вид побережья.
Шестиэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров использовался мафией как мебельная фабрика. В 2007 году здание было захвачено в рамках крупной полицейской операции.
"Снести эко-монстра, построенного "Ндрангетой", значит добиться победы государства над злом", — завили власти и нажали на копку.
С 2012 года здание находилось во владении государства и не использовалось. В прошлом году власти решили снести здание и построить на его месте парковку для трейлеров.
Источник:
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Парковка вместо здания? Здравая мысль, ничего не скажешь.