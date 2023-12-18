В Италии подорвали здание, конфискованное у мафии

Власти Калабрии решили снести здание, чтобы оно не портило вид побережья.

Шестиэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров использовался мафией как мебельная фабрика. В 2007 году здание было захвачено в рамках крупной полицейской операции.

"Снести эко-монстра, построенного "Ндрангетой", значит добиться победы государства над злом", — завили власти и нажали на копку.

С 2012 года здание находилось во владении государства и не использовалось. В прошлом году власти решили снести здание и построить на его месте парковку для трейлеров.