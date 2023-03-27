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Как не стоит бросать гранату

Как не стоит бросать гранату

Автор:
27 марта 2023 08:23
Сообщество : Военное
Метки: в мире   взрыв   видео   граната   люди   солдаты   
1446
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Военнослужащие решили научить товарища бросать гранату, но что-то пошло не так. Наглядный пример того, что бывает при пренебрежении безопасностью.

Богата земля дураками. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: в мире   взрыв   видео   граната   люди   солдаты   
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18  комментариев
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20k
Илларион Забродов 56 минут назад
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7k
Nikolay 10 минут назад
Снимают продолжение "Особенностей национальной охоты"?
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1k
master_luga 15 минут назад
Естественный отбор никто не отменял.
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11k
Властелин Полчаса назад
Во-первых они бухие
Вопрос второй почему она так быстро взорвалась?
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582
ruslan d Полчаса назад
Фига там задержка ...
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105
Maikl Полчаса назад
Военнослужащие??! больше похоже на каких-то "синих партизан"
удивительно что дожили до таких лет.
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1k
Вир Норин Полчаса назад
У бросавшего "мозгов" побольше, про деревья он всё таки сообразил, но его задавили "авторитетом".
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16k
Сергей 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Сергей 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Сергей 40 минут назад
Ссылка my.mail.ru
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5k
vasilykopkov 58 минут назад
Все живы-здоровы.
Дарвин не одобряет...
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Frank Borman Час назад
Гопники развлекаются. Уровень интеллекта у них зашкаливает.
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28k
Ваня 2 часа назад
хохлопитеки?..
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370
Краснодар ..: Атеист :.. 39 минут назад
У нас вряд ли Л39 воюет, сухих полно. Украинцы скорее всего. Но эти конкретные дибилы (украинские или наши) вряд ли до конца войны доживут, бухать на боевых позициях, да еще гранатами по приколу кидаться - это редкими даунами быть надо.
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