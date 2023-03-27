Как не стоит бросать гранату

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Военнослужащие решили научить товарища бросать гранату, но что-то пошло не так. Наглядный пример того, что бывает при пренебрежении безопасностью.
Богата земля дураками. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Вопрос второй почему она так быстро взорвалась?
удивительно что дожили до таких лет.
Дарвин не одобряет...
Жаль что граната чуть не долетела..