В США мусоровоз врезался в эстакаду и взорвался

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Камера видеонаблюдения, установленная на одной из улиц Индианаполиса, штат Индиана, зафиксировали момент взрыва мусоровоза. Водитель неправильно рассчитал габариты транспортного средства и задел эстакаду.
По счастливой случайности в результате аварии никто серьезно не пострадал. Зрелищными кадрами поделился с пользователями сети мужчина, который живет недалеко от места происшествия.
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