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В США мусоровоз врезался в эстакаду и взорвался

В США мусоровоз врезался в эстакаду и взорвался

Автор:
09 декабря 2022 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: США   аварии   в мире   взрыв   видео   мусоровоз   эстакада   
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Камера видеонаблюдения, установленная на одной из улиц Индианаполиса, штат Индиана, зафиксировали момент взрыва мусоровоза. Водитель неправильно рассчитал габариты транспортного средства и задел эстакаду.
По счастливой случайности в результате аварии никто серьезно не пострадал. Зрелищными кадрами поделился с пользователями сети мужчина, который живет недалеко от места происшествия.

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Метки: США   аварии   в мире   взрыв   видео   мусоровоз   эстакада   
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17  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
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BarbossaG Минуту назад
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6k
Dictator 8 минут назад
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8k
babsbaberley 15 минут назад
По внешнему виду что-то не тянет на мусоровоз.
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22k
Дмитрий 47 минут назад
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Алексей Гулевич 55 минут назад
водитель - робокоп ????
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10k
Андрей Ма-С 58 минут назад
он что там, ядерные отходы вывозил???
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28k
koleos72 Час назад
Они там, в мусоровозах, газ что-ли возят, сжиженный?!
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12k
? ? ? Час назад
газ..
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17k
Топпер Харли Час назад
там мотоцикл перед ним не проезжал?
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871
Arti Час назад
Это голивуд детка, здесь всё взрывается
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5k
Leonid 2 часа назад
Мусор с порохового завода вез?
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9k
Игорь 2 часа назад
а это точно - мусоровоз?
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Dobriy drug

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