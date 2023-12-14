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История о том, как в купе поспорили пассажиры из-за собаки

История о том, как в купе поспорили пассажиры из-за собаки

Автор:
14 декабря 2023 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   конфликт   купе   пассажиры   поезд   собака   
1451
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Девушка отправилась в путешествие, но предварительно купила своей собаке отдельное место. Это не понравилось другим пассажирам.

Как думаете кто прав?

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Метки: Видео   животные   конфликт   купе   пассажиры   поезд   собака   
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24  комментария
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276
ruslan d Час назад
Не знаю как насчет собак (судя по всему можно с ними , раз пустили) , но меняться местами точно нафиг не надо , хочешь ехать снизу , плати за низ ... И пусть решают вопрос с проводником и начальником поезда .
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16k
Типа граф 3 минуты назад
Вот тут всё описано :
https://www.onetwotrip.com/ru/poezda/faq/voprosy/правила-перевозки-животных-в-поездах/https://www.onetwotrip.com/ru/poezda/faq/voprosy/правила-перевозки-животных-в-поездах/
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31k
Григорий 5 минут назад
Про пропащее поколение мы слышим регулярно, раньше такими были мы, до этого Базаров говорил о чем-то подобном, и даже Сократ уныло смотрел на молодых.
Насчет того, что раньше такого не было спутница абсолютно права. Раньше не было вагонов с животными или без и выкупить место для животины было невозможно.
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3k
Шапкин 9 минут назад
Для перевозки мелких домашних животных необходим выкуп всего купе независимо от количества проезжающих пассажиров, в том числе детей до 5 лет без места. Общее количество переносок (тар) с мелкими домашними животными не должно превышать количество мест в купе.
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3k
RaiJu 11 минут назад
Конечно, правильно.
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497
no. 19 минут назад
хочешь попить чаю - купи чай. хочешь носить штаны - купи штаны. хочешь ехать на нижней полке - покупай нижнюю полку. ну логично же?
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3k
Дмитрий 24 минуты назад
всегда бесят такие индивидумы, которые купят места подешевле, а потом просят поменяться... А [мат]ли??? Я покупаю билеты в самолет и всегда доплачиваю при регистрации за выбор места, что бы лететь с комфортом, чтобы сын был у иллюминатора и перед ним не сидел никто. В купе или в плацкарте всегда беру нижние полки - мне так удобно и меняться я ни с кем не обязан - это мои деньги, мои места и мой комфорт.
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6k
Наталья Полчаса назад
девушка абсолютно права
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16k
Альф 57 Полчаса назад
Пёсику купили место, какие вопросы тут.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Интересно, а если у соседа аллергия на собак то как ему быть?
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25k
Михаил Сметанкин 36 минут назад
А ниче что места на нижней полке стоят дороже?
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371
iskra 48 минут назад
Если за место заплачено -какие вопросы? Меня намного больше раздражают дамочки, которые в транспорте не покупают билеты на детей, но садят их на сидения. Причем бывает, что детей двое-трое..
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36k
АнтонПолднев Час назад
Правильно. Яжмать частенько вымораживют. Собакен вполне дружелюбный. Вот только намордничек надо бы надеть.
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8k
Echo Час назад
Надо было освободить купе полностью и ходить дозором возле двери, а то как дитяточко спать будет если боится серого волчка
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