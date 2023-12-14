История о том, как в купе поспорили пассажиры из-за собаки

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Девушка отправилась в путешествие, но предварительно купила своей собаке отдельное место. Это не понравилось другим пассажирам.
Как думаете кто прав?
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https://www.onetwotrip.com/ru/poezda/faq/voprosy/правила-перевозки-животных-в-поездах/https://www.onetwotrip.com/ru/poezda/faq/voprosy/правила-перевозки-животных-в-поездах/
Насчет того, что раньше такого не было спутница абсолютно права. Раньше не было вагонов с животными или без и выкупить место для животины было невозможно.
а с крупной собакой куда?