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Безумный уровень паркура

Безумный уровень паркура

Автор:
13 декабря 2023 09:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Экстримал   высота   опасно   паркур   эктрим   
1402
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А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать, голубей гонять! Эх, а ведь оказывается Юрий Шатунов пел не про любовь, детство и "Наташку", а про паркур! Герои этого видео явно обожают бегать и прыгать по крышам. Но не гаражей, а многоэтажек! Адреналин просто зашкаливает.

Красиво, но опасно!

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Метки: Видео   Экстримал   высота   опасно   паркур   эктрим   
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10  комментариев
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4k
solovei7 Час назад
Допрыгаются...
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4k
Хачик 46 минут назад
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34k
Teodor 46 минут назад
Да ну нах... Как у них со статистикой? Даже Джеки Чан - весь сплошной перелом, так у него хоть страховка... в т.ч. финансовая.
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42
Хельга 47 минут назад
Точно сказано...безумный...
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86k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Ну блин, аж яички сжались...
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21
SRGee Час назад
Всегда была интересна статистика - какой процент таких счастливчиков, среди остальных... несчастливчиков
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187
ruslan d Час назад
круто
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3k
Сергей 2 часа назад
Мужчина - это случайно выживший мальчик.
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