Безумный уровень паркура

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А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать, голубей гонять! Эх, а ведь оказывается Юрий Шатунов пел не про любовь, детство и "Наташку", а про паркур! Герои этого видео явно обожают бегать и прыгать по крышам. Но не гаражей, а многоэтажек! Адреналин просто зашкаливает.
Красиво, но опасно!
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