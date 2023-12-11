В Подмосковье три мигранта совершили намаз рядом с детской площадкой

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Местная жительница успела снять это на видео, заявив, что мужчины молились около 15 минут, никого не стесняясь. Прохожие просто проходили мимо.
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- никого не стесняясь. Прохожие просто проходили мимо.
Чего им стеснятся? Или они чем то непристойным занимаются? В чём трагедия блин?
Три мужика стояли раком, чего стесняться, им, собакам...
Они, наверное, просили Аллаха, что бы тот поскорее забрал их в теплые и родные края из этого замерзшего ада!