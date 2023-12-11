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Сообщество Треники&Вареники 7289 постов • 3084 подписчика подписаться
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В Подмосковье три мигранта совершили намаз рядом с детской площадкой

В Подмосковье три мигранта совершили намаз рядом с детской площадкой

Автор:
11 декабря 2023 10:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   вера   детская площада   люди   мигрант   намаз   
1177
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Местная жительница успела снять это на видео, заявив, что мужчины молились около 15 минут, никого не стесняясь. Прохожие просто проходили мимо.

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Метки: Видео   вера   детская площада   люди   мигрант   намаз   
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16  комментариев
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10k
МихА Час назад
И что в этом такого???
- никого не стесняясь. Прохожие просто проходили мимо.
Чего им стеснятся? Или они чем то непристойным занимаются? В чём трагедия блин?
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3k
SmartCat101 3 минуты назад
это не намаз а показуха !!! намаз совершается в дали от посторонних глаз или в мечете
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7k
Marlboro 21 минуту назад
Может быть я слишком толерантный, но что такого в намазе? Я понимаю они приносили в жертву барана, перерезали ему горло и все забрызгали кровью.. стали в позу, помолились и разошлись.
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12
Guntis Zigurs 23 минуты назад
Их культура и их обычаи. Они ни кому не мешали, и не навязывали своё. Это их культура.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−2
86k
Доктор Джонс Полчаса назад
"никого не стесняясь"
Три мужика стояли раком, чего стесняться, им, собакам...
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29k
Alex Полчаса назад
Надо на всю мощность Металл тяжёлый врубать в таких случаях или матерные частушки....чтоб обрезки не борзели
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
Да они сами в А-ХУ-Е!
Они, наверное, просили Аллаха, что бы тот поскорее забрал их в теплые и родные края из этого замерзшего ада!
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4k
Glory to Urine! 50 минут назад
За что же россияне так не любят приезжих ослотрахов?
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15k
Ничоси 53 минуты назад
Что то я не вижу ковриков для намаза. Может и не намаз был?
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313
iskra 55 минут назад
Если бы это было единственной проблемой от мигрантов,то я бы не возражал против их присутствия..
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38k
Алексей 57 минут назад
я бы еще понял чтото подобное) молились и молились - и бараны целы и овцы сыты)
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353
Homefighter Час назад
Барана не резали? Не насрали на детской площадке? В чем проблема?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А я на днях вообще видел дикий случай - две бабки шли по улице, а тут зазвонили колокола на церкви. Бабки начали публично креститься и что-то нашёптывать (видимо, молитва на крестное знамение). Выслать их в свои деревни и пусть там крестятся. У нас светское государство!
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177
ruslan d 2 часа назад
Ну и что ?
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