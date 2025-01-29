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На предприятии уволили работника, который весь день молился

На предприятии уволили работника, который весь день молился

Автор:
29 января 2025 08:50
Метки: Видео   Мигрант   вера   намаз   негатив   работа   увольнение   
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Люди работают на пищевом производстве, где приходится много трудиться именно физически: фасовать и переносить тяжелые мешки с крупой и мукой. Но как говорится, в каждом коллективе есть своя «черная лошадка».

Стремительный рабочий поток оборвался, когда сотрудники обратили внимание на коллегу — он закрылся в курилке с ковром для намаза.


"Это стандарт: раз пять в день молится, а вы поднимайте мешки дальше," — с иронией добавляет очевидец.

По словам свидетелей, похожее поведение уже несколько недель вызывает вопросы.

"Кто заплатит за внезапные перерывы бесценного специалиста? Почему с него не удерживают за простой!" — вопрошают коллеги.

Источник:

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Метки: Видео   Мигрант   вера   намаз   негатив   работа   увольнение   
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17  комментариев
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46k
АнтонПолднев Час назад
Писали, что некоторые работодатели даже за перекуры удерживают. А с этого? Пять раз за смену. И вряд ли по одной минуте... Что-то мне подсказывает, что если бы начальство с него удерживало по полной за каждый простой, то отношение к исполнению религиозных плясок несколько изменилось бы.
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1k
Вы меня знаете 2 минуты назад
Я одного понять не могу, есть друзья мусульмане, и пьют и курят и матом ругаются, и свининку кушают, и не молятся с утра до вечера.
Откуда эти берутся то......
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45k
Example 6.2.6 8 минут назад
Я вот тоже не особо пойму эти потакания религиозным и культурным особенностям. Ну надо тебе молиться 5 раз в день или носить хиджаб или петь молитву во всю голосину в 5 вечера - ну так иди и устройся в сой локальный монастырь, мечеть , храм, общинный дом итд.. А заключая трудовой договор, ты обязуешься исполнять режим и протоколы предприятия или организации, и абсолютно наплевать - ты молишься или куришь по пол часа или спишь на рабочем месте или бухой пришёл, ты ж не работаешь, а значит понижаешь общую продуктивность и прибыль. Вали на хрен с этой работы, туда где такое допускает руководство, а вместо тебя наймут другого человека, который в рабочее время будет работать как все, а в своё свободное личное время у себя дома или специально отведённом месте, пускай хоть постоянно раком стоит общаясь со всеми своими вымышленными друзьями, вот всем наплевать чем он там занят в свободное от работы время.
А у нас чего-то сюсюкаются с такими, какой-то бред несут про уважение к чужим традициям.. Его ж не свинину заставляют есть, а просто работать как положено. Если ему так уж надо соблюдать свои мракобесные ритуалы - пускай едет в страну где его религия основополагающая, и там в кругу таких же как и он, все дружно, хоть от рассвета до заката на коленях стоят вместо того чтобы работать. А мы потом посмотрим какая цивилизации лучше развивается, так которая трудиться и не даёт религии мешать образованию и труду, или та, где сначала вы исполняете все ритуалы местного шамана, а уже потом, если останется время - пытаетесь как-то и что-то сделать. Хотя, я думаю, по глобусу примеров уже достаточно.
Моё вердикт - давать таким вот работничкам строгий выговор на первый раз, и если не доходит, а на второй- увольнение. Всё, никаких душеспасительных и понимающих бесед.. Пошёл вон, если не работаешь.
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2k
MrAnderson 8 минут назад
Да он похоже уснул , "Перевоспитывается (с) "?
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2k
DuckTales 9 минут назад
Да там не такие уж и долгие молитвы , вычесть из обеденного времени и всего делов. Технически в 1 час может уложиться. Но если он "самый умный" и перечитывает весь Коран, то конечно надо гнать на фиг...
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2k
Legat 10 минут назад
Да он просто спит! На коврике....
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3k
Rhino 16 минут назад
Может быть, он молил Аллаха об увольнении?
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16k
Alex Полчаса назад
Тупые, грязные свиньи.
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5k
Glory to Urine! Полчаса назад
Мусульмане, вы после подобных случаев не обижайтесь, когда вашу религию называют показушной.
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13k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Палатите таким на 20% меньше
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7k
hhwost 58 минут назад
мусульманские богословы давно определили, что во времени и числе молитв не следует быть небрежным, но находищийся под принуждением (на службе, или работе, или в пути) может отложить молитву и исполнить её позже, когда будет возможность. так же делал и Пророк.
тому же, в принципе, учат и богословы других религий.

что же по сабжу - Иисус (для мусульман Иса ибн Мириам) учил:
...И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне...
Матф. 6:5-6
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37k
AzuveR Час назад
Не «черная лошадка»,а агуевший чуркабес. Которого следует уволить .
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2367 постов (2338 в горячем)

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