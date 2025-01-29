На предприятии уволили работника, который весь день молился

Стремительный рабочий поток оборвался, когда сотрудники обратили внимание на коллегу — он закрылся в курилке с ковром для намаза.



"Это стандарт: раз пять в день молится, а вы поднимайте мешки дальше," — с иронией добавляет очевидец.

По словам свидетелей, похожее поведение уже несколько недель вызывает вопросы.