На предприятии уволили работника, который весь день молился

Люди работают на пищевом производстве, где приходится много трудиться именно физически: фасовать и переносить тяжелые мешки с крупой и мукой. Но как говорится, в каждом коллективе есть своя «черная лошадка».
Стремительный рабочий поток оборвался, когда сотрудники обратили внимание на коллегу — он закрылся в курилке с ковром для намаза.
"Это стандарт: раз пять в день молится, а вы поднимайте мешки дальше," — с иронией добавляет очевидец.
По словам свидетелей, похожее поведение уже несколько недель вызывает вопросы.
"Кто заплатит за внезапные перерывы бесценного специалиста? Почему с него не удерживают за простой!" — вопрошают коллеги.
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Откуда эти берутся то......
А у нас чего-то сюсюкаются с такими, какой-то бред несут про уважение к чужим традициям.. Его ж не свинину заставляют есть, а просто работать как положено. Если ему так уж надо соблюдать свои мракобесные ритуалы - пускай едет в страну где его религия основополагающая, и там в кругу таких же как и он, все дружно, хоть от рассвета до заката на коленях стоят вместо того чтобы работать. А мы потом посмотрим какая цивилизации лучше развивается, так которая трудиться и не даёт религии мешать образованию и труду, или та, где сначала вы исполняете все ритуалы местного шамана, а уже потом, если останется время - пытаетесь как-то и что-то сделать. Хотя, я думаю, по глобусу примеров уже достаточно.
Моё вердикт - давать таким вот работничкам строгий выговор на первый раз, и если не доходит, а на второй- увольнение. Всё, никаких душеспасительных и понимающих бесед.. Пошёл вон, если не работаешь.
тому же, в принципе, учат и богословы других религий.
что же по сабжу - Иисус (для мусульман Иса ибн Мириам) учил:
...И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне...
Матф. 6:5-6
Тут речь только про "..или в пути...", так ведь? Или он был хоть раз на службе или на работе?
но мой комент был не об этом.