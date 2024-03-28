Пьяная жительница Ангарска угрожала подросткам пластиковым пистолетом

На видео можно увидеть, как пьяная женщина сначала орет на подростков возле магазина, потом со словами «Я тебе сейчас удостоверение покажу» достает из кармана пистолет и начинает им размахивать.
Инцидент произошел буквально на ровном месте — женщине не понравилось, что подростки стояли и громко смеялись, рассказал собеседник издания, произошла словесная перепалка, во время которой она и достала из кармана пистолет.
Личность женщины уже установлена, она задержана. Пистолет, которым размахивала ангарчанка, был игрушечный, а в результате конфликта никто не пострадал.
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