Пьяная жительница Ангарска угрожала подросткам пластиковым пистолетом

Инцидент произошел буквально на ровном месте — женщине не понравилось, что подростки стояли и громко смеялись, рассказал собеседник издания, произошла словесная перепалка, во время которой она и достала из кармана пистолет.

Личность женщины уже установлена, она задержана. Пистолет, которым размахивала ангарчанка, был игрушечный, а в результате конфликта никто не пострадал.



