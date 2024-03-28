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Сообщество Треники&Вареники 7787 постов • 3096 подписчиков подписаться
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Пьяная жительница Ангарска угрожала подросткам пластиковым пистолетом

Пьяная жительница Ангарска угрожала подросткам пластиковым пистолетом

Автор:
28 марта 2024 09:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ангарск   Видео   конфликт   негатив   пластиковый пистолет   подростки   угроза   
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На видео можно увидеть, как пьяная женщина сначала орет на подростков возле магазина, потом со словами «Я тебе сейчас удостоверение покажу» достает из кармана пистолет и начинает им размахивать.

Инцидент произошел буквально на ровном месте — женщине не понравилось, что подростки стояли и громко смеялись, рассказал собеседник издания, произошла словесная перепалка, во время которой она и достала из кармана пистолет.


Личность женщины уже установлена, она задержана. Пистолет, которым размахивала ангарчанка, был игрушечный, а в результате конфликта никто не пострадал.


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Метки: Ангарск   Видео   конфликт   негатив   пластиковый пистолет   подростки   угроза   
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8  комментариев
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Это её сестра...
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14k
KotSkripaley 10 минут назад
Синька чмо

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55k
Войнов 12 минут назад
А где её искренние извинения?
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1k
Андрей Граф 17 минут назад
весна пришла, весне дорогу ))))
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77
risti 2 часа назад
с точки зрения закона - если показали предмет похожий на пистолет - можно применять силу?
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3k
Игорь 2 часа назад
очередной учебный материал - как поднять срок на ровном месте
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27k
Sheir 2 часа назад
Автор, ты ошибся. Это не женщина, это говна кусок.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2943 поста (2856 в горячем)

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