Довёл мошенницу до состояния истерики

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Мне тоже звонили такие операторы сотовой связи, точно с таким же сценарием. Так же просили сказать код из СМС, только вот оно было с кодом для восстановления учетной записи на госуслугах.
Зачем им аккаунты на госуслугах без понятия, будьте осторожны.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Я ему предложил взять Абрамс и поехать в Авдеевку. Вот тут его понесло по- полной