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Сообщество Мошенничество 167 постов • 29 подписчиков подписаться
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Довёл мошенницу до состояния истерики

Довёл мошенницу до состояния истерики

Автор:
10 декабря 2023 11:28
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Звонок от оператора   Юмор   звонок   мошенничество   обман   
2540
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Мне тоже звонили такие операторы сотовой связи, точно с таким же сценарием. Так же просили сказать код из СМС, только вот оно было с кодом для восстановления учетной записи на госуслугах.

Зачем им аккаунты на госуслугах без понятия, будьте осторожны.

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Метки: Видео   Звонок от оператора   Юмор   звонок   мошенничество   обман   
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12  комментариев
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1k
rgubaev Час назад
"Покуда есть на свете дураки..." (с) Буратино. :-))
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71
All_Ex 3 минуты назад
На вопрос крым чей, все поголовно отвечают мы не компетентны отвечать)) У зеков бедных работу отбирают.
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30k
Aqueronte 8 минут назад
Мне недавно с таким же предложением, Тарас какой-то.
Я ему предложил взять Абрамс и поехать в Авдеевку. Вот тут его понесло по- полной
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Мне один раз звонили с Хаспромбанка (Газпромбанка по русски), вот я угорал....с первых ноток хохляцкого выговора Хас пром банк.
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346
Шэльмавье фон Шольценко 37 минут назад
Шалашовка под конец даже гхэхание забыла котролировать своё
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17k
Majul 46 минут назад
Зачем доступ к госуслугам? Серьезно? Там все данные, как вариант оформить кредит без похода в банк. Все данные на портале есть.
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3k
Carex 51 минуту назад
Люблю доводить мошенников.
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28k
Егор 59 минут назад
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727
Алексей Саушкин Час назад
Буквально , один в один , пытались развести. Даже голос тот же .
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57k
zloykoyot Час назад
Смех-смехом, но после утечки данных из МТС-банка мне СМС прислали в ту же ветку, куда ранее банк присылал коды. Так что осторожнее, народ.
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