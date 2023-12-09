Англичанин заработал 40 тысяч рублей, вызывая прохожих на пивную дуэль

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Блогер Ронни Дойче устроил пятничную пивную дуэль, предложив всем желающим посоревноваться с ним в скорости употребления пива: в случае победы он получал $20, в случае поражения – отдавал $100.
Любителю пива удалось заработать целых $440, выпив более 20 стаканов пенного и умудрившись ни разу не проиграть – пиво он не пил, а просто выливал в себя. Пятницу Дойче провел весело и прибыльно, но вот утром в субботу ему вряд ли кто-то позавидует.
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