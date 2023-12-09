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Англичанин заработал 40 тысяч рублей, вызывая прохожих на пивную дуэль

Англичанин заработал 40 тысяч рублей, вызывая прохожих на пивную дуэль

Автор:
09 декабря 2023 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   в мире   деньги   дуэль   забавно   люди   пиво   спор   
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Блогер Ронни Дойче устроил пятничную пивную дуэль, предложив всем желающим посоревноваться с ним в скорости употребления пива: в случае победы он получал $20, в случае поражения – отдавал $100.

Любителю пива удалось заработать целых $440, выпив более 20 стаканов пенного и умудрившись ни разу не проиграть – пиво он не пил, а просто выливал в себя. Пятницу Дойче провел весело и прибыльно, но вот утром в субботу ему вряд ли кто-то позавидует.

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Метки: Видео   в мире   деньги   дуэль   забавно   люди   пиво   спор   
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Viktor Полчаса назад
Салабон!

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Мария Коненкова Полчаса назад
Не устаю знакомым рассказывать эту историю: в 2013 году отдыхали мы в Доминикане. В дневное время у бассейна аниматоры развлекают гостей, устраивая конкурсы. В числе гостей был пожилой сухонький мужичок, который, по-видимому, отдыхал один и со скуки активно участвовал во всех конкурсах, поэтому мы его хорошо знали: "Ганс из Австрии" - как его всегда представляли. И вот однажды аниматоры намутили тот самый конкурс: кто быстрее выпьет литруху пива. Наш Ганс тут как тут. НО! Против ВАЛЕНТИНЫ ИЗ ВОРОНЕЖА - Ганс мелко-мелко плавал! Пока он ещё только стакан ко рту подносил, Валентина с деловым видом влила литр прямо в пищевод, поставила стакан и отошла на шаг. Чистая победа, аплодисменты.
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