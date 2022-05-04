Солдат провёл бабушку к Вечному огню

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В Москве один из солдат почётного караула провёл бабушку к Вечному огню в Александровском саду. Пожилая женщина смогла возложить цветы и отдать дань памяти героям.
Не по уставу, а по совести!
Источник:
АНТИФИШКИ
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а льгот, этих бабушек и дедушек - кто лишил - НАТО ?
зато как понадобился патриотизм, так власть прям так прогибается.
прям милота патриотичная зашкаливает
Но он не является членом почетного караула (Те стоят как положено. На видео видно).
Так что ничего нарушено не было.
Да и возлагать цветы не запрещено. Вероятно просто страх из серии: "А вдруг нельзя".
И, таки да, за ограждение доступ запрещен.
УК РФ Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
Да и если подумать: Караульный охраняет порядок на вверенной ему территории - порядок не нарушен. Какие вопросы?