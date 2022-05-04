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Солдат провёл бабушку к Вечному огню

Солдат провёл бабушку к Вечному огню

Автор:
04 мая 2022 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Москва   Реакция   александровский сад   бабушка   видео   добро   поступок   солдат   
2864
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В Москве один из солдат почётного караула провёл бабушку к Вечному огню в Александровском саду. Пожилая женщина смогла возложить цветы и отдать дань памяти героям.
Не по уставу, а по совести!

Источник:

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Метки: Вечный огонь   Москва   Реакция   александровский сад   бабушка   видео   добро   поступок   солдат   
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47  комментариев
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63
Янка из Цесиса 3 часа назад
Сегодня проезжал мимо памятника советским воинам у нас в Латвии. Вот же мрази, что убрали его... ...неделю назад ещё был.
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23k
Ватаку Накомоде Час назад
Не знаю как там с точки зрения правил, уставов и прочего армейского маразма, но на мой личный взгляд он все правильно сделал.
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1k
Алексей Час назад
Мавзолей то уже закрыли - к Дню Победы?
а льгот, этих бабушек и дедушек - кто лишил - НАТО ?
зато как понадобился патриотизм, так власть прям так прогибается.
прям милота патриотичная зашкаливает
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19
Андрей puilixuilo 2 часа назад
Жди реакции на свои блевотные комментарии
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70
al-lav 3 часа назад
Парень молодец, слов нет.
Но он не является членом почетного караула (Те стоят как положено. На видео видно).
Так что ничего нарушено не было.
Да и возлагать цветы не запрещено. Вероятно просто страх из серии: "А вдруг нельзя".
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516
комнатный сибиряк 3 часа назад
А как же " Дима, ромашки маме ручкой" , ведь там солдат даже шелохнуться не мог
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27k
lem02 4 часа назад
Режиссер Кеосаян? Доступ свободный, бабулька бодрая. Что именно должно вызвать у меня слезу умиления? Там бугай лысый с детьми, вот к нему вопросы. Это он бабушку к огню не пускал, пока солдат не вышел?
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8k
Денис 4 часа назад
Народ, будьте добры, объясните мне в чем проблема? Я не москвич и даже не россиянин. Бабушка же только цветы хотела возложить. Разве нельзя? И что вообще нарушил военный?
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953
Dimon 4 часа назад
Из видео непонятно кто именно помог бабушке. Я лично уверен, что это не караульный стоящий на посту, а разводящий, который заодно и присматривает за караульным. Именно они следят за порядком вокруг поста, отгоняя идиотов тиктокеров и любителей сэлфи с часовым, а также при необходимости поправляют форму или протирают пот со лба солдата.
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51
Renats Railis Мэйсон Второй 2 часа назад
Это почётный караул. Изучайте уставы.
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131
Серг Dimon 4 минуты назад
Караульный, стоящий на посту - это часовой
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OLDer 4 часа назад
"Кипучая, могучая, никем непобедимая..."
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124
Andrews32 4 часа назад
Ну провёл, молодец. Только зачем постить подобное? Давайте ещё начнём документировать, как собака подняла ногу на столбик, таракан вылез из щели и т.д.!
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471
HalloFreeSpace Andrews32 4 часа назад
Охренеть ты сравнил ... А что надо постить по твоему мнению ?
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1k
Павел Астахов 4 часа назад
До слез
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22k
migun31 4 часа назад
На 9 мая такое часто. В основном дают возможность пожилым или с детьми. В том году наблюдал такое.
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45k
dima423 4 часа назад
Молодец, поступок правильный... на самом деле на таких людях, которые иногда и в нарушение устава совершают "правильные поступки", весь мир и держится... и двигается вперед)
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5k
Дмитрий 5 часов назад
Молодец!
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61k
Опиум для народа 5 часов назад
Ага, "помаши маме ручкой", да, было. На губу такого недокараульного.
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17
Колобок Опиум для народа 4 часа назад
Это вопрос скорее к Лаврову.
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17
Колобок Опиум для народа 4 часа назад
Преступный приказ можно не исполнять.

УК РФ Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
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