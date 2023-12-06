Ограбление века: компания соболей решила обнести кормовую базу

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Хвостатые грабители разработали по-настоящему хитрый план: они дождались темноты, распределились и пошли охотиться на лакомства. Пока один соболь стоял на шухере, другой осторожно пробирался к пакету с замороженными булочками.
В самом заповеднике сообщили, что еды для зверят и так достаточно, но дело в том, что соболи — настоящие лакомки, и от вкусняшек никогда не откажутся.
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