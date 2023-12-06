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Пожарному удалось спасти собаку спустя более 20 минут реанимации

Пожарному удалось спасти собаку спустя более 20 минут реанимации

Автор:
06 декабря 2023 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   пожар   позитив   собака   
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Лучшего друга человека вынесли из горящей квартиры вместе с двумя людьми и другой собакой. Спасатель прикладывал к животному кислородную маску, делал массаж сердца и растирал лапы, что в конечном итоге помогло.

Возгорания произошло в квартире многоэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Лучшего друга человека вынесли из горящей квартиры вместе с двумя людьми и другой собакой. Людей сразу передали врачам, а одну из собак пришлось реанимировать. Пожарный на протяжении длительного времени прикладывал к ней кислородную маску, делал массаж сердца, растирал лапы. Собака задышала!


Пожарного, который спас пса, зовут Иван Бережнов, уточнили в МЧС. Местные жители потребовали представить героя к награде.

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Метки: Видео   Спасение   добро   животные   пожар   позитив   собака   
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4  комментария
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10k
hairov 2 часа назад
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smakido Полминуты назад
У спасателя даже "говорящая" фамилия - Бережнов, бережет, спасает! Спасибо за добро !
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257
Радист Минуту назад
Быть добру!
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8k
Mauritanien Час назад
Это плюс бро!
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