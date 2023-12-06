Пожарному удалось спасти собаку спустя более 20 минут реанимации

Возгорания произошло в квартире многоэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Лучшего друга человека вынесли из горящей квартиры вместе с двумя людьми и другой собакой. Людей сразу передали врачам, а одну из собак пришлось реанимировать. Пожарный на протяжении длительного времени прикладывал к ней кислородную маску, делал массаж сердца, растирал лапы. Собака задышала!

Пожарного, который спас пса, зовут Иван Бережнов, уточнили в МЧС. Местные жители потребовали представить героя к награде.