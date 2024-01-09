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Долгое спасение дворняги

Долгое спасение дворняги

Автор:
09 января 2024 15:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   батон   дворняга   добро   животные   плита   позитив   помощь   собака   
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Три часа потребовалось спасателям, чтобы достать застрявшую под плитой собаку. Труды были не напрасны.

Батона – так теперь зовут пса – удалось вызволить.

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Метки: Видео   Спасение   батон   дворняга   добро   животные   плита   позитив   помощь   собака   
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1  комментарий
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smakido 17 минут назад
"Бог в помощь всем живущим на земле людям.
Мир дому, где собак и лошадей любят!"
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