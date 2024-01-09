Долгое спасение дворняги

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Три часа потребовалось спасателям, чтобы достать застрявшую под плитой собаку. Труды были не напрасны.
Батона – так теперь зовут пса – удалось вызволить.
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