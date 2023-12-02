В Воркуте экскаватор перевернулся во время сноса дома

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Во время демонтажа дома экскаватор, при помощи которого производился снос, перевернулся. Это произошло из-за обрушения неустойчивого материала под машиной, рассказали строители.
Сообщается, что демонтажем здания по договоренности с городской мэрией занималась компания «Воркутауголь». После произошедшего работы по сносу дома приостановили.
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Метки: Видео Воркута ЧП перевернулся снос дома экскаватор
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