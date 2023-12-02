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В Воркуте экскаватор перевернулся во время сноса дома

В Воркуте экскаватор перевернулся во время сноса дома

Автор:
02 декабря 2023 10:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воркута   ЧП   перевернулся   снос дома   экскаватор   
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Во время демонтажа дома экскаватор, при помощи которого производился снос, перевернулся. Это произошло из-за обрушения неустойчивого материала под машиной, рассказали строители.

Сообщается, что демонтажем здания по договоренности с городской мэрией занималась компания «Воркутауголь». После произошедшего работы по сносу дома приостановили.


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Метки: Видео   Воркута   ЧП   перевернулся   снос дома   экскаватор   
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2  комментария
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77k
Viktor 2 часа назад
Ну прям перевернулся, набок съехал мал-мал!
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2k
Максим Макашев 20 минут назад
экскаваторщик не иначе - мастурбек-обрыгай-углы
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