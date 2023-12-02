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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 977 постов • 45 подписчиков подписаться
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Около 100 беженцев подрались в очереди за едой в Берлине

Около 100 беженцев подрались в очереди за едой в Берлине

Автор:
02 декабря 2023 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Еда   беженцы   в мире   драка   люди   мигранты   новости   
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На территории бывшего аэропорта Тегель на западе Берлина оборудован центр для беженцев, где проживают около 5000 мигрантов. Там произошла драка с участием около 100 мужчин, в основном турецких курдов и сирийцев.

Конфликт завязался во время раздачи ужина.

Ночью ситуация обострилась и переросла в побоище в общем зале, где размещены временные койки. Пострадали трое мужчин 18, 22 и 36 лет. На место прибыли до 100 полицейских. Отдельные стычки продлились до вторника. На месте продолжают дежурить стражи порядка.

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Метки: Видео   Еда   беженцы   в мире   драка   люди   мигранты   новости   
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1  комментарий
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parallax Час назад
Классика. Бабуины халяву не поделили.
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