Около 100 беженцев подрались в очереди за едой в Берлине

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На территории бывшего аэропорта Тегель на западе Берлина оборудован центр для беженцев, где проживают около 5000 мигрантов. Там произошла драка с участием около 100 мужчин, в основном турецких курдов и сирийцев.
Конфликт завязался во время раздачи ужина.
Ночью ситуация обострилась и переросла в побоище в общем зале, где размещены временные койки. Пострадали трое мужчин 18, 22 и 36 лет. На место прибыли до 100 полицейских. Отдельные стычки продлились до вторника. На месте продолжают дежурить стражи порядка.
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