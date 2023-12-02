Около 100 беженцев подрались в очереди за едой в Берлине

Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa

В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь...

Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе

В Смоленской области 15-летний парень заступился за девушку и теперь ему может грозить срок

Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с...

Неожиданный финал уличной драки