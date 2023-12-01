В Москве задержали серийную воровку, которая вскрывала магазины монтировкой

В Москве задержали серийную воровку, которая за один вечер обчистила два магазина. Как сообщает столичная прокуратура, 36-летняя женщина приехала под вечер из города Гагарин Смоленской области с одной целью. Сначала провела разведку и нашла менее защищённые магазины, а уже ночью пошла на "дело".

Она ловко вскрыла двери монтировкой и обчистила кассу обоих магазинов на улице Большая Якиманка. Вот только она не учла, что крупные суммы ночь в магазинах никто не хранит. Поэтому её уловом стали какие-то 26 тысяч рублей.