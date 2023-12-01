В Москве задержали серийную воровку, которая вскрывала магазины монтировкой

Не каждый мужчина сможет так ловко вскрыть двери, как это делала задержанная.
В Москве задержали серийную воровку, которая за один вечер обчистила два магазина. Как сообщает столичная прокуратура, 36-летняя женщина приехала под вечер из города Гагарин Смоленской области с одной целью. Сначала провела разведку и нашла менее защищённые магазины, а уже ночью пошла на "дело".
Она ловко вскрыла двери монтировкой и обчистила кассу обоих магазинов на улице Большая Якиманка. Вот только она не учла, что крупные суммы ночь в магазинах никто не хранит. Поэтому её уловом стали какие-то 26 тысяч рублей.
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Несмотря на то, что воровка скрыла лицо свитером и даже надела перчатки, её задержали на следующий день, а вот деньги вернуть владельцам не удалось, она успела их потратить. Выяснилось, что женщина была трижды судима. И теперь её ждёт очередная "ходка". Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Воровке с монтировкой грозит до 5 лет лишения свободы.
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