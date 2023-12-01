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В Москве задержали серийную воровку, которая вскрывала магазины монтировкой

В Москве задержали серийную воровку, которая вскрывала магазины монтировкой

Автор:
01 декабря 2023 18:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   воровство   задержание   магазин   монтировка   
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Не каждый мужчина сможет так ловко вскрыть двери, как это делала задержанная.

В Москве задержали серийную воровку, которая за один вечер обчистила два магазина. Как сообщает столичная прокуратура, 36-летняя женщина приехала под вечер из города Гагарин Смоленской области с одной целью. Сначала провела разведку и нашла менее защищённые магазины, а уже ночью пошла на "дело".


Она ловко вскрыла двери монтировкой и обчистила кассу обоих магазинов на улице Большая Якиманка. Вот только она не учла, что крупные суммы ночь в магазинах никто не хранит. Поэтому её уловом стали какие-то 26 тысяч рублей.

Несмотря на то, что воровка скрыла лицо свитером и даже надела перчатки, её задержали на следующий день, а вот деньги вернуть владельцам не удалось, она успела их потратить. Выяснилось, что женщина была трижды судима. И теперь её ждёт очередная "ходка". Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Воровке с монтировкой грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Москва   воровство   задержание   магазин   монтировка   
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33k
Юрий Час назад
А сигнализация в этих ларьках то была?
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901
Вася 14 минут назад
Не знаю как там у женщин, но авторитеты периодически лично должны ходить на дело, для поддержки этого самого авторитета :) Раньше и в тюрьма обязаны были садиться периодически, сейчас этого вроде нет.
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1k
Bastard Fat 20 минут назад
не название поста, а стих
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34k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Трижды была судима.Да на ней эксперименты ставить можно,чтоб какую то пользу приносила.
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