FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 971 пост • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Добро пожаловать на индийские авиалинии!

Добро пожаловать на индийские авиалинии!

Автор:
01 декабря 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   ЧП   авиалиния   вода   пассажиры   потом   самолет   
1524
1
1

В самолете авиакомпании Air India прямо в полете протек потолок, а точнее это таким водопадом стекал конденсат с полок для ручной клади. Казалось бы самое время паниковать, но кажется, что никто из пассажиров и глазом не повел.

После того, как это видео стало вирусным в интернете, авиакомпания снизошла до объяснений: На рейсе Гатвик — Амритсар 24 ноября 2023 года, обнаружилось редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона. Некоторые из наших гостей, сидевших в пострадавших рядах, были оперативно пересажены на другие свободные места, и, учитывая обстоятельства, бортпроводники приложили все усилия, чтобы гостям было комфортно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Индия   ЧП   авиалиния   вода   пассажиры   потом   самолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
326
Юрий Матвеев 58 минут назад
ну а чего делать? Обычно такое перед посадкой бывает, когда холодный самолёт влетает в теплый и влажный воздух у земли. Физику же не обманешь. Дождя я не встречал, но так чтобы весь салон в тумане, что не видно дальше 4-5 рядов при посадках летом на острова в Греции - бывало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Минуту назад
А почему без музыки? И не подрались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Vital Idol 10 минут назад
Один раз в жизни пар/конденсат валил на ИЛ86 при посадке в Сухуми,водопада не было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
Александр 16 минут назад
Помню лет 20 назад летел местными авиалиниями в Индии, из города в город. Перед взлетом начался ад кромешный, все пассажиры, 99% местных, стали орать и молиться так яростно, что я думал мы уже покойники. Это было самое жутчайшее зрелище в моей жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 50 минут назад
Представил, что бы было, если рейс был бы "американский"
По крайней мере, на основе их фильмов, сюжет заварился бы нехило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
RDen 51 минуту назад
они просто думали, что в полёте так и должно быть...Дикарис...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ЦСКА Час назад
Это те кто на крыше летит ссут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx Час назад
Бля! Я думал, что они петь будут, а они просто приуныли чуток...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов Час назад
А чего шуметь то, все равно ничего не исправить в полете. Главное - сохранять душевное равновесие. Индусы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 2 часа назад
Ну, священные коровы в проходе не гуляют, уже хорошо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1166200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рейдеры Карибского моря. Часть первая
Рейдеры Карибского моря. Часть первая
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#животные#авто аварии#Автовсячина#кино#история#Ynews#запрет
#в мире#машина#Прикол#аварии#ДТП#полиция#фильм#Китай#природа#дети
#автомобили#Юмор#интересное#факты#забавно#люди#Еда#позитив#Россия#милота
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Пассажир заснял, как обшивка самолета отлетает при взлете Пассажир заснял, как обшивка самолета отлетает при взлете Странная пассажирка с камнями в самолете Странная пассажирка с камнями в самолете Как испугать пассажиров самолета с помощью одного видео Как испугать пассажиров самолета с помощью одного видео Опоздавший пассажир бросился догонять уже взлетающий самолет Опоздавший пассажир бросился догонять уже взлетающий самолет Самая чистая река Индии Самая чистая река Индии

На что жалуетесь?

Вернуться