Добро пожаловать на индийские авиалинии!

В самолете авиакомпании Air India прямо в полете протек потолок, а точнее это таким водопадом стекал конденсат с полок для ручной клади. Казалось бы самое время паниковать, но кажется, что никто из пассажиров и глазом не повел.
После того, как это видео стало вирусным в интернете, авиакомпания снизошла до объяснений: На рейсе Гатвик — Амритсар 24 ноября 2023 года, обнаружилось редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона. Некоторые из наших гостей, сидевших в пострадавших рядах, были оперативно пересажены на другие свободные места, и, учитывая обстоятельства, бортпроводники приложили все усилия, чтобы гостям было комфортно.
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