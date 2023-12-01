Добро пожаловать на индийские авиалинии!

После того, как это видео стало вирусным в интернете, авиакомпания снизошла до объяснений: На рейсе Гатвик — Амритсар 24 ноября 2023 года, обнаружилось редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона. Некоторые из наших гостей, сидевших в пострадавших рядах, были оперативно пересажены на другие свободные места, и, учитывая обстоятельства, бортпроводники приложили все усилия, чтобы гостям было комфортно.