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Девушки решили проверить свою гибкость

Девушки решили проверить свою гибкость

Автор:
01 сентября 2023 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   гибкость   девушки   укпражнение   
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Представительницы прекрасного пола записали на видео выполнение простого на вид упражнения. Первая девушка с легкостью справилась с задачей, а вот у второй возникли некоторые сложности.

Первая победила, но приз зрительских симпатий точно заслужила вторая.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   гибкость   девушки   укпражнение   
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3  комментария
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26k
Сталкер 24 минуты назад
Папики развлекаются?
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5k
Дмитрий ! 37 минут назад
Не кажет.
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2k
Тупняк 56 минут назад
Но вторая победила))
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