Девушки решили проверить свою гибкость

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Представительницы прекрасного пола записали на видео выполнение простого на вид упражнения. Первая девушка с легкостью справилась с задачей, а вот у второй возникли некоторые сложности.
Первая победила, но приз зрительских симпатий точно заслужила вторая.
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