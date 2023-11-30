На Юлию Высоцкую подали в суд из-за использования чужих фотографий еды

Но, несмотря на явное неумение готовить, на сайте Высоцкой размещены очень красивые и аппетитные фотографии еды. Как оказалось, несколько из этих фотографий не имеют отношение к Высоцкой вообще. Фотограф обнаружил на сайте свои фотографии еды и обратился сначала к команде телеведущей с просьбой заплатить ему 125 тысяч рублей за фото. Они ничего не ответили, и парень подал заявление в суд Москвы о защите авторских прав. SHOT уточняет, что на сайте у Высоцкой всего две заимствованные фотографии этого фотографа. Но остальным фуд-фотографам советуем задуматься.