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На Юлию Высоцкую подали в суд из-за использования чужих фотографий еды

На Юлию Высоцкую подали в суд из-за использования чужих фотографий еды

Автор:
30 ноября 2023 15:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   Суд   Фотографии   авторские права   высоцкая   готова   интересное   фото   
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Почему Юлия Высоцкая не использовала реальные фотографии своих кулинарных шедевров - абсолютно понятно.

Юлия Высоцкая внезапно снова стала знаменитой после того, как в социальных сетях завирусились кадры из её телепрограммы "Едим дома". Как именно Высоцкая попала на телевидение непонятно, но тот факт, что она совершенно не умеет готовить известен был еще в нулевых. Недавно в соцсетях вспомнили о легендарных сырниках в исполнении Высоцкой.

Но, несмотря на явное неумение готовить, на сайте Высоцкой размещены очень красивые и аппетитные фотографии еды. Как оказалось, несколько из этих фотографий не имеют отношение к Высоцкой вообще. Фотограф обнаружил на сайте свои фотографии еды и обратился сначала к команде телеведущей с просьбой заплатить ему 125 тысяч рублей за фото. Они ничего не ответили, и парень подал заявление в суд Москвы о защите авторских прав. SHOT уточняет, что на сайте у Высоцкой всего две заимствованные фотографии этого фотографа. Но остальным фуд-фотографам советуем задуматься.

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Метки: Еда   Суд   Фотографии   авторские права   высоцкая   готова   интересное   фото   
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7  комментариев
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3k
Nigilist Полчаса назад
"Как именно Высоцкая попала на телевидение непонятно", я надеюсь, это сарказм?
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28k
AzuveR 9 минут назад
"Как именно Высоцкая попала на телевидение непонятно" А то ,что муж Кончаловский ,не наводит на определённые мысли ?
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127k
Аааа Полчаса назад
А это кто?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
77k
Viktor Полчаса назад
Видел случайно пару её передач, один раз как шашлык на открытом огне сожгла, другой уж не помню, но тоже "шедевр"! Больше не смотрю, да и тут размазня какая-то , а не сырники.
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224
ruslan d 43 минуты назад
А вс чем вообще прикол ее таких видео ?
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