На Юлию Высоцкую подали в суд из-за использования чужих фотографий еды

Почему Юлия Высоцкая не использовала реальные фотографии своих кулинарных шедевров - абсолютно понятно.
Юлия Высоцкая внезапно снова стала знаменитой после того, как в социальных сетях завирусились кадры из её телепрограммы "Едим дома". Как именно Высоцкая попала на телевидение непонятно, но тот факт, что она совершенно не умеет готовить известен был еще в нулевых. Недавно в соцсетях вспомнили о легендарных сырниках в исполнении Высоцкой.
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Но, несмотря на явное неумение готовить, на сайте Высоцкой размещены очень красивые и аппетитные фотографии еды. Как оказалось, несколько из этих фотографий не имеют отношение к Высоцкой вообще. Фотограф обнаружил на сайте свои фотографии еды и обратился сначала к команде телеведущей с просьбой заплатить ему 125 тысяч рублей за фото. Они ничего не ответили, и парень подал заявление в суд Москвы о защите авторских прав. SHOT уточняет, что на сайте у Высоцкой всего две заимствованные фотографии этого фотографа. Но остальным фуд-фотографам советуем задуматься.
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