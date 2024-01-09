Cамый необычный способ спалить дом

2265
1
1
Ребята решили запустить в небо китайский фонарик. Правда, выбрали для этого крайне неудачное место.
В итоге фонарик благополучно залетел под крышу и начался пожар, который спалил дом за считанные минуты. Ну... зато желание загадали.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Челнах девушка с помощью лопаты и снега спасла многоэтажку от пожара
- Эффект огня в кинотеатре
- В Китае сгорела башня десульфурации
- Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил
- В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб
Новости партнёров
реклама
Не догоняют совсем ?
Так можно и лес зажечь- если за дерево зацепится