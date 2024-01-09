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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1103 поста • 47 подписчиков подписаться
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Cамый необычный способ спалить дом

Cамый необычный способ спалить дом

Автор:
09 января 2024 14:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   китайский фонарик   огонь   пожар   рукожопы   
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Ребята решили запустить в небо китайский фонарик. Правда, выбрали для этого крайне неудачное место.

В итоге фонарик благополучно залетел под крышу и начался пожар, который спалил дом за считанные минуты. Ну... зато желание загадали.

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Метки: Видео   ЧП   китайский фонарик   огонь   пожар   рукожопы   
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6  комментариев
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93k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Удивляет, что стоят - и молча смотрят
Не догоняют совсем ?
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3k
Евгений Хр Час назад
Сказочные д......ы...
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14k
gavrosh 2 часа назад
Новый дом загадали)
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6k
Евгений Д 2 часа назад
Опасная штука эти фонарики хреновые.
Так можно и лес зажечь- если за дерево зацепится
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359
ruslan d 2 часа назад
Эти фонарики вообще опасная вещь ... Но до такого додуматься , это уметь надо ...
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Anarasius

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