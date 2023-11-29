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Лифт с пассажирами сорвался с девятого этажа, но людям невероятно повезло

Лифт с пассажирами сорвался с девятого этажа, но людям невероятно повезло

Автор:
29 ноября 2023 11:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Казахстане   ЧП   лифт   люди   повезло   сорвался вниз   
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В Казахстане люди ехали в грузовом лифте, доехав до девятого этажа, лифт неожиданно сорвался вниз. Но, к счастью, на 2 этаже сработала система аварийной остановки лифта. Ребята были на волоске от смерти.

Теперь все вместе отмечать появление новой фобии.

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Метки: В Казахстане   ЧП   лифт   люди   повезло   сорвался вниз   
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17  комментариев
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Система страховки должна была сработать через этаж максимум. Что они с ней сделали - она ж примитивная, как говно мамонта
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22k
BiZ 14 минут назад
афтар пиьдобол. не было бы там никакой смерти.
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Fat Lynx Полчаса назад
Оконфузиться можно знатно... А самое страшное, что если сам забудешь, свидетели напомнят.
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14k
KotSkripaley Час назад
А что бывает когда лифт падает на дно, где стоят пружины? Интересуюсь в целях повышения эрудированности
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62k
pynh Час назад
Там такие "волоски от смерти" что охренеешь. Стремно - да. Но до смерти там оччень далеко.

Ссылка www.youtube.com
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28k
Lehoia 2 часа назад
Я изучал лифты во время учебы в ВУЗе. Там "запасы прочности" завышены настолько, что в голове просто не укладывается, что нужно с ним сделать, чтобы он сорвался.
Ну и насчет "на волоске от смерти"-автор конечно приврал. Лифтовые ловители, штука беспрецендентно надежная.
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439
Добрый Доктор Lehoia 42 минуты назад
Разве ни разу не было случаев падения лифтов с жертвами?
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