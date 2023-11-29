Лифт с пассажирами сорвался с девятого этажа, но людям невероятно повезло

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В Казахстане люди ехали в грузовом лифте, доехав до девятого этажа, лифт неожиданно сорвался вниз. Но, к счастью, на 2 этаже сработала система аварийной остановки лифта. Ребята были на волоске от смерти.
Теперь все вместе отмечать появление новой фобии.
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Метки: В Казахстане ЧП лифт люди повезло сорвался вниз
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Ну и насчет "на волоске от смерти"-автор конечно приврал. Лифтовые ловители, штука беспрецендентно надежная.