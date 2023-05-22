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Велосипедист не смог поделить дорогу с трамваем

Велосипедист не смог поделить дорогу с трамваем

Автор:
22 мая 2023 08:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Велосипедист   ДТП   Калининград   авария   видео   люди   повезло   травмвай   
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Камера наружного наблюдения запечатлела ДТП с участием трамвая и велосипедиста. Мужчина решил проскочить перед трамваем и чуть не попал под него.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

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Метки: Велосипедист   ДТП   Калининград   авария   видео   люди   повезло   травмвай   
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6  комментариев
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43k
Валерий 59 минут назад
трамвай это такая штука незаметная которая подкрадывается в тишине из за угла
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35k
Опаньки 17 минут назад
мне ведь не показалось ? он реально попытался проскочить перед трамваем ? ))
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17k
sonic24a 24 минуты назад
Зачем его вообще от станка отвязали?
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15k
Patmaz 55 минут назад
Вагоновожатый - мазила!
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Alex Chebrikov

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