Велосипедист не смог поделить дорогу с трамваем

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Камера наружного наблюдения запечатлела ДТП с участием трамвая и велосипедиста. Мужчина решил проскочить перед трамваем и чуть не попал под него.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
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Метки: Велосипедист ДТП Калининград авария видео люди повезло травмвай
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