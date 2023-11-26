В Германии группа украинских беженцев отравилась украденной в океанариуме рыбой

Вы будете смяться, но нашёлся украинец, который работая уборщиком в Берлинском океанариуме, наловил рыб из небольшого аквариума и дома сварил из добычи уху. И угостил друзей и соседей. Правда, одна из рыб оказалась ядовитой и теперь всю компанию спасают врачи.
Беженец с Незалежной Олег Панасюк, месяц отработав уборщиком в берлинском океанариуме, взял сачок и вышел на
тропу войны рыбалку. Его добычей стали несколько жирненьких рыбёшек. Видимо, Панасюк не знал, что рыбы бывают разными, а в океанариумах они еще и не всегда съедобны.
Однако, Панасюк был не жадным парнем и ухой из украденной рыбешки поделился с друзьями.
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В итоге, шесть украинцев попали в больницу и за их жизни теперь борются врачи.
У всех пострадавших был диагностирован паралич мышц и нарушение кровообращения. Трое из них находятся в критическом состоянии.
Причиной отравления стала рыба вида Lagocephalus Scelaratus, которая водится в Индийском и Тихом океанах и является ядовитой.
Сам рыболов уже пришел в себя и объясняется с полицией прямо на больничной койке.
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А китайцы ли сожрали ту летучую мышь ???
Еще и ущерб океанариуму нанес.
Лучше б все сдохли- мир был бы чище