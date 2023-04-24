Самолёт попал в воздушную яму

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Пассажиров самолёта всегда пугает, когда воздушное судно внезапно начинает подбрасывать и трясти. Главное - пристегнуть ремень безопасности и оставаться на своём месте. В противном случае есть риск не удержаться в кресле.
Моментальное лечение запора.
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