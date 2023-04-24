Самолёт попал в воздушную яму

Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана

Из бабушки в красивую девушку за несколько секунд

Не кладите ноутбук на столик в самолёте

А где бабуля?⁠⁠ Лицо при перегрузке в 9.5 G

Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош

Самолет на радиоуправлении