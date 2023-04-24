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Самолёт попал в воздушную яму

Самолёт попал в воздушную яму

Автор:
24 апреля 2023 11:33
Метки: Реакция   видео   воздушная яма   полёт   самолёт   турбулентность   
1409
1
1

Пассажиров самолёта всегда пугает, когда воздушное судно внезапно начинает подбрасывать и трясти. Главное - пристегнуть ремень безопасности и оставаться на своём месте. В противном случае есть риск не удержаться в кресле.

Моментальное лечение запора.

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Метки: Реакция   видео   воздушная яма   полёт   самолёт   турбулентность   
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14  комментариев
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929
ruslan d 2 часа назад
ненавижу летать ...
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356
Olldd ruslan d Час назад
На самолете, или как иначе?
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45k
turyst 3 минуты назад
Опять, на воздушных дорогах, весной, воздушный асфальт сошёл вместе со снегом!
Куда смотрят воздушные дорожники?
Мы за что налоги платим?

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2k
Александр 10 минут назад
представляете если кто -нибудь в это время в туалете сидел но еще не успел всё смыть
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334
Вася Васильев 14 минут назад
Сыкуны. У нас при таких ситуация все радуются.
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3k
kirka72 Полчаса назад
Зато потом будут пристегиваться все обязательно!
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6k
sumrаknn Час назад
Я уже писал здесь как летал без билета и без паспорта. Расскажу о захватывающих секундах. 1991г стройотряд, летим из Мирного в Удачный. Самолет какой то маленький, кресла по 2 в ряд слева и справа, мест на всех не хватило и человек 10 летели стоя. Так вот, когда мы курили у трапа, мимо прошли пилоты и мы все переглянулись и сказали друг-другу - так они выпимши !!! ну не бухие, а так , без энтузиазма - алкоголем пахнуло, лица и глаза выдают употребление некоего количества крепкого алкоголя , но не шатались, за автографами не лезли. Но еще раз - то что бухие, ладно, употребившие - увидели все. Страха не было. На северах алкоголь - норма, летать просто и рутинно, контроля никакого, так что восприняли адекватно. То что пилоты сами жить хотят - понятно, так что страха не было, была уверенность что эти и в бою победят в таком состоянии. Взлетели, набрали высоту, судя по лиственницам, метров 200 и начали разворот на 180 гр. Крен был градусов 45, вжимало в сидения, в пол, так что никто не падал, но самолет начал проваливаться вниз. Как то скачками просели метров до ста. Был уверен что знают и что тыщу раз так делали, страха не было, но был восторг и адреналин, как жеж без него. Вы спросите - не страшно и адреналин. Ну да, страх то был подсознательный, а разум говорил - не ссы. все норм. На этом вся веселуха закончилась, дальше было скучно.
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8k
sos1960sos 2 часа назад
Не знаю ни одного случая когда женский визг помог справиться с аварийной ситуацией...
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