А где бабуля?⁠⁠ Лицо при перегрузке в 9.5 G

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Лицо женщины во время серьезных перегрузок. Из миловидной барышни в старуху всего за несколько секунд!
Нетерпеливым смотреть с 0:30
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