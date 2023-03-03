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А где бабуля?⁠⁠ Лицо при перегрузке в 9.5 G

А где бабуля?⁠⁠ Лицо при перегрузке в 9.5 G

Автор:
03 марта 2023 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   женщина   люди   перегрузка   полёт   самолет   
1248
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Лицо женщины во время серьезных перегрузок. Из миловидной барышни в старуху всего за несколько секунд!

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Метки: Реакция   видео   женщина   люди   перегрузка   полёт   самолет   
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9  комментариев
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820
Kanifolkin 58 минут назад
9,5 G без компенсационного костюма да еще и женщина, с её проблемами в брюшной полости при перегрузках? Ойц. Как-то мне крайне сомнителен такой размер перегрузки на данном видео. Мне кажется афтор - несколько (пиз.) - преувеличивает...
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2k
Егор 2 минуты назад
Это морок на высоте перестаёт действовать , потому что Всевышний, до которого что называется уже рукой подать - даёт возможность узреть истинную личину каждой мятущейся души. Хотя есть для этого и другие ништяки...
https://youtube.com/clip/Ugkx97CgkfCcEuFGMsS584PJqrVU_ArEtYOphttps://youtube.com/clip/Ugkx97CgkfCcEuFGMsS584PJqrVU_ArEtYOp
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439
Ivan Shotgun Полчаса назад
А есть видео без лифчика ? (друг спрашивает)
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5k
Горожанин 46 минут назад
На 9 G такой самолёт даже не рассчитан. А при небольших скоростях таких самолётов на них такая перегрузка в принципе недостижима.
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25k
Serg2001 Час назад
Напомнило...)
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
74k
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