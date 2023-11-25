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«Мы пришли от этого к такому»: Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором сравнил себя и Байдена

«Мы пришли от этого к такому»: Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором сравнил себя и Байдена

Автор:
25 ноября 2023 08:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Джо Байден   Дональд Трамп   США   предвыборная кампания   ролик   электорат   
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В видео также есть президент РФ, Ким Чен Ын и низкие цены на топливо.

Дональд Трамп, в принципе, может и не иронизировать над нынешним главой Белого дома - тот замечательно справляется сам, раз за разом выставляя себя в невыгодном свете. Однако электорату всё-таки стоит напомнить те времена, когда Трамп был у власти и сравнить их с теперешними.


Смотрите и сравнивайте - как бы намекает экс-президент.

В сущности, Дональд Трамп - тоже не мальчик, политику 77 лет. Однако на фоне вечно спотыкающегося и теряющегося в пространстве Байдена он выглядит несоизмеримо лучше. К тому же, Трамп еще в силах обходиться без телесуфлёра, да и передвигается пока сам, без поддержки команды.


Но немощь - не главная претензия к актуальному президенту США. Американцы недовольны проводимой им политикой. Согласно данным сентябрьского опроса, рейтинг одобрения работы Джо Байдена составляет лишь 39%. 58% опрошенных уверены, что его политика усугубила экономическую ситуацию в стране. И таких людей на 8% больше, чем прошлой осенью.


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Метки: Джо Байден   Дональд Трамп   США   предвыборная кампания   ролик   электорат   
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3  комментария
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36k
АнтонПолднев Час назад
Дело ведь не в том сколько тебе лет. Дело в чудачествах...
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Slonyash 14 минут назад
Трамп Молодец! Но поэтому и надо Байдена на второй срок обязательно!!!
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5k
Горожанин 22 минуты назад
Как сказал бы Задорнов, если бы был жив, дело не в Байдене и Трампе - дело в принципе...
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