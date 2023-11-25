«Мы пришли от этого к такому»: Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором сравнил себя и Байдена

Дональд Трамп, в принципе, может и не иронизировать над нынешним главой Белого дома - тот замечательно справляется сам, раз за разом выставляя себя в невыгодном свете. Однако электорату всё-таки стоит напомнить те времена, когда Трамп был у власти и сравнить их с теперешними.

Смотрите и сравнивайте - как бы намекает экс-президент.