«Мы пришли от этого к такому»: Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором сравнил себя и Байдена

В видео также есть президент РФ, Ким Чен Ын и низкие цены на топливо.
Дональд Трамп, в принципе, может и не иронизировать над нынешним главой Белого дома - тот замечательно справляется сам, раз за разом выставляя себя в невыгодном свете. Однако электорату всё-таки стоит напомнить те времена, когда Трамп был у власти и сравнить их с теперешними.
Смотрите и сравнивайте - как бы намекает экс-президент.
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В сущности, Дональд Трамп - тоже не мальчик, политику 77 лет. Однако на фоне вечно спотыкающегося и теряющегося в пространстве Байдена он выглядит несоизмеримо лучше. К тому же, Трамп еще в силах обходиться без телесуфлёра, да и передвигается пока сам, без поддержки команды.
Но немощь - не главная претензия к актуальному президенту США. Американцы недовольны проводимой им политикой. Согласно данным сентябрьского опроса, рейтинг одобрения работы Джо Байдена составляет лишь 39%. 58% опрошенных уверены, что его политика усугубила экономическую ситуацию в стране. И таких людей на 8% больше, чем прошлой осенью.
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