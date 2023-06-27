Журналисты выяснили, что все ныне живущие американские президенты - потомки рабовладельцев

Рабовладельцы есть в родословной и у 18 губернаторов (в 2022 году 11 из 50 штатов возглавляли потомки рабовладельцев), судей и бывших президентов США. Среди них: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Даже у последнего из этих экс-лидеров предки владели рабами - по линии его матери.