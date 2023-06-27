Журналисты выяснили, что все ныне живущие американские президенты - потомки рабовладельцев

Только один из них оказался с «чистой» родословной. И это не Обама.
Пытливые сотрудники Reuters решили узнать родословную американских лидеров - президентов и конгрессменов. И впечатлились. Оказывается, 100 нынешних конгрессменов являются потомками рабовладельцев. И республиканцы, и демократы. Среди них одни из самых влиятельных политиков Америки: республиканцы Митч МакКоннелл, Линдси Грэм и Том Коттон, а также демократы Элизабет Уоррен, Тэмми Дакворт и Джин Шахин.
Рабовладельцы есть в родословной и у 18 губернаторов (в 2022 году 11 из 50 штатов возглавляли потомки рабовладельцев), судей и бывших президентов США. Среди них: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Даже у последнего из этих экс-лидеров предки владели рабами - по линии его матери.
Предки Джо Байдена тоже были рабовладельцами.
«Незапятнанным» остался лишь Дональд Трамп - его предки родом из Германии, в Америку иммигрировали на рубеже XIX-XX вв. А мать из Шотландии, Мэри Энн Маклауд перебралась в США в 1930 году.
Как заявил Генри Луис Гейтс-младший, профессор Гарвардского университета:
Исследование Рейтер показывает, насколько тесно Америка по-прежнему связана с институтом рабства, в том числе через людей, которые принимают законы, управляющие нашей страной.
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главное чтобы раб, не догадывался что он раб. тогда ему и сбегать не захочется.