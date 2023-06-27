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Журналисты выяснили, что все ныне живущие американские президенты - потомки рабовладельцев

Журналисты выяснили, что все ныне живущие американские президенты - потомки рабовладельцев

Автор:
27 июня 2023 17:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джо Байден   Дональд Трамп   Президент   США   барак обама   лидер   рабство   родословная   
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Только один из них оказался с «чистой» родословной. И это не Обама.

Пытливые сотрудники Reuters решили узнать родословную американских лидеров - президентов и конгрессменов. И впечатлились. Оказывается, 100 нынешних конгрессменов являются потомками рабовладельцев. И республиканцы, и демократы. Среди них одни из самых влиятельных политиков Америки: республиканцы Митч МакКоннелл, Линдси Грэм и Том Коттон, а также демократы Элизабет Уоррен, Тэмми Дакворт и Джин Шахин.

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Рабовладельцы есть в родословной и у 18 губернаторов (в 2022 году 11 из 50 штатов возглавляли потомки рабовладельцев), судей и бывших президентов США. Среди них: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Даже у последнего из этих экс-лидеров предки владели рабами - по линии его матери.

Предки Джо Байдена тоже были рабовладельцами.

«Незапятнанным» остался лишь Дональд Трамп - его предки родом из Германии, в Америку иммигрировали на рубеже XIX-XX вв. А мать из Шотландии, Мэри Энн Маклауд перебралась в США в 1930 году.

Как заявил Генри Луис Гейтс-младший, профессор Гарвардского университета:

Исследование Рейтер показывает, насколько тесно Америка по-прежнему связана с институтом рабства, в том числе через людей, которые принимают законы, управляющие нашей страной.

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Метки: Джо Байден   Дональд Трамп   Президент   США   барак обама   лидер   рабство   родословная   
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7  комментариев
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5k
Горожанин 14 минут назад
Так Трамп из рода Маклаудов, говорите?..
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2k
Alex 4 минуты назад
А чернозадо-то как предки могли быть рабовладельцами?
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14k
Shtoppi 15 минут назад
так в пиндостне до сих пор элиты так и остаются рабовладельцами, только слово "раб" они заменили на "гражданин" и сильно смягчив условия содержания, и систему поощрений.
главное чтобы раб, не догадывался что он раб. тогда ему и сбегать не захочется.
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17k
Сергей Полчаса назад
Вообще не удивлен
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60k
pynh 36 минут назад
ставлю на черное
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53k
dima423 39 минут назад
Элиты остаются элитами через века) хер они свое упустят
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August

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