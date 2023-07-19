«Пользуйтесь нашими подушками для сна в любом месте»: Перешедший в спящий режим Байден снова стал объектом насмешек

"Я считаю, что эта дружба просто нерушима", - сказал Байден, глядя в карточки, которые лежали у него на коленях, вместо того, чтобы смотреть Герцогу в лицо, пишет The New York Post .

Дальше всё пошло ещё хуже (цитата): «И мы собрали вместе израильтян и палестинцев на политическом уровне. И они… Э-э-э-э… Я тут вперед… м-м-м. И я… Э-э-э… И я заверил премьер-министра»: