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«Пользуйтесь нашими подушками для сна в любом месте»: Перешедший в спящий режим Байден снова стал объектом насмешек

«Пользуйтесь нашими подушками для сна в любом месте»: Перешедший в спящий режим Байден снова стал объектом насмешек

Автор:
19 июля 2023 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   Мемы   Президент Израиля   США   Спать   встреча   насмешки   
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Сонный Джо подтвердил сегодня обидное прозвище, которым его наградил Дональд Трамп. Действующий президент США в ходе встречи с президентом Израиля то ли пытался разобраться в шпаргалках, лежащих у него на коленях, то ли спал. Дней, когда с Байденом не случилось какого-нибудь казуса, в календаре уже почти не осталось.

Изначально все шло как положено. Глава Белого дома Джо Байден во вторник приветствовал президента Израиля Исаака Герцога в Овальном кабинете.

"Я считаю, что эта дружба просто нерушима", - сказал Байден, глядя в карточки, которые лежали у него на коленях, вместо того, чтобы смотреть Герцогу в лицо, пишет The New York Post.

Дальше всё пошло ещё хуже (цитата): «И мы собрали вместе израильтян и палестинцев на политическом уровне. И они… Э-э-э-э… Я тут вперед… м-м-м. И я… Э-э-э… И я заверил премьер-министра»:

При этом Байден изо всех сил пытался назвать города Акаба в Иордании и Шарм-эль-Шейх в Египте, где недавно встретились израильские и палестинские лидеры с участием представителей США и Ближнего Востока, но не сильно в этом преуспел.

Кто "оценил" встречу на высшем уровне, так это американцы. Многие назвали инцидент катастрофой для США, а соцсети тут же заполнились обидными комментариями, мемами и фотожабами:

"Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей анонимного американского портала Citizen Free Press.

"Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.


"Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — пишет пользователь.

"Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — приводит цитату пользователя портала РИА Новости.

"У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился за президента один из пользователей.

"Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. <…> Ребята, он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.

"Пользутесь нашими подушками для сна в любом месте", - иронизируют американцы:


Напомним, Герцог прибыл в Вашингтон, пытаясь смягчить крайне сложные отношения, сложившиеся между администрацией США и праворадикальным коалиционным правительством израильского премьера Нетаньяху.

Источник:

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Метки: Джо Байден   Мемы   Президент Израиля   США   Спать   встреча   насмешки   
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6  комментариев
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77k
Доктор Джонс 51 минуту назад
СОН ПРИХОДИТ НА ПОРОГ
Муз. И.Дунаевского.сл. В.Лебедева-Кумача,

Сон приходит на порог,
Крепко-крепко спи ты.
Сто путей,
Сто дорог
Для тебя открыты!

Все на свете отдыхает:
Ветер затихает,
Небо спит,
Солнце спит,
И луна зевает.

Спи, сокровище мое,
Ты такой богатый:
Все твое,
Все твое -
Звезды и закаты!

Завтра солнышко проснется,
Снова к нам вернется.
Молодой,
Золотой
Новый день начнется.

Чтобы завтра рано встать
Солнышку навстречу,
Надо спать,
Крепко спать,
Милый человечек!

Спят медведи и слоны,
Дяди спят и тети.
Все вокруг
Спать должны,
Но не на работе.
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3k
Pioner76 2 минуты назад
Мумия.
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33k
АнтонПолднев 20 минут назад
Повторяю, вы слишком многого хотите от старика. Он удобен, потому его и держат. А там глядишь андроиды выйдут на новый уровень. И будет он весел и свеж
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Дед, если тебя держат в заложниках и не отдают паспорт заставляя работать - просто покажи жест помощи:

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75k
Viktor 36 минут назад
Бля, когда он уже по-настоящему заснёт?
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245
Степан Серёгин 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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