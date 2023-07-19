«Пользуйтесь нашими подушками для сна в любом месте»: Перешедший в спящий режим Байден снова стал объектом насмешек

Сонный Джо подтвердил сегодня обидное прозвище, которым его наградил Дональд Трамп. Действующий президент США в ходе встречи с президентом Израиля то ли пытался разобраться в шпаргалках, лежащих у него на коленях, то ли спал. Дней, когда с Байденом не случилось какого-нибудь казуса, в календаре уже почти не осталось.
Изначально все шло как положено. Глава Белого дома Джо Байден во вторник приветствовал президента Израиля Исаака Герцога в Овальном кабинете.
"Я считаю, что эта дружба просто нерушима", - сказал Байден, глядя в карточки, которые лежали у него на коленях, вместо того, чтобы смотреть Герцогу в лицо, пишет The New York Post.
Дальше всё пошло ещё хуже (цитата): «И мы собрали вместе израильтян и палестинцев на политическом уровне. И они… Э-э-э-э… Я тут вперед… м-м-м. И я… Э-э-э… И я заверил премьер-министра»:
Источник:
При этом Байден изо всех сил пытался назвать города Акаба в Иордании и Шарм-эль-Шейх в Египте, где недавно встретились израильские и палестинские лидеры с участием представителей США и Ближнего Востока, но не сильно в этом преуспел.
Кто "оценил" встречу на высшем уровне, так это американцы. Многие назвали инцидент катастрофой для США, а соцсети тут же заполнились обидными комментариями, мемами и фотожабами:
Источник:
"Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей анонимного американского портала Citizen Free Press.
"Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.
Источник:
"Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — пишет пользователь.
"Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — приводит цитату пользователя портала РИА Новости.
Источник:
"У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился за президента один из пользователей.
"Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. <…> Ребята, он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.
"Пользутесь нашими подушками для сна в любом месте", - иронизируют американцы:
Источник:
Напомним, Герцог прибыл в Вашингтон, пытаясь смягчить крайне сложные отношения, сложившиеся между администрацией США и праворадикальным коалиционным правительством израильского премьера Нетаньяху.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Муз. И.Дунаевского.сл. В.Лебедева-Кумача,
Сон приходит на порог,
Крепко-крепко спи ты.
Сто путей,
Сто дорог
Для тебя открыты!
Все на свете отдыхает:
Ветер затихает,
Небо спит,
Солнце спит,
И луна зевает.
Спи, сокровище мое,
Ты такой богатый:
Все твое,
Все твое -
Звезды и закаты!
Завтра солнышко проснется,
Снова к нам вернется.
Молодой,
Золотой
Новый день начнется.
Чтобы завтра рано встать
Солнышку навстречу,
Надо спать,
Крепко спать,
Милый человечек!
Спят медведи и слоны,
Дяди спят и тети.
Все вокруг
Спать должны,
Но не на работе.