Мэр Кисловодска пожаловался на коров, которые съели "вкусный газон" у мемориала

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале опубликовал ролик, на котором видны две очень довольные коровы, отдыхающие на зелёном газоне рядом с мемориалом "Журавли". Рядом с коровами лежат характерные кучки, а сами коровы даже не пытаются покинуть своё лежбище.

Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах, — рассказал Журавлёв на своей странице.