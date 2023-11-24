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Мэр Кисловодска пожаловался на коров, которые съели "вкусный газон" у мемориала

Мэр Кисловодска пожаловался на коров, которые съели "вкусный газон" у мемориала

Автор:
24 ноября 2023 12:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   газон   животные   интересное   коровы   мемориал   скот   фото   
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Где-то в России лежит снег, а где-то коровы во всю поедают "вкусный" газон.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале опубликовал ролик, на котором видны две очень довольные коровы, отдыхающие на зелёном газоне рядом с мемориалом "Журавли". Рядом с коровами лежат характерные кучки, а сами коровы даже не пытаются покинуть своё лежбище.

Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах, — рассказал Журавлёв на своей странице.

В комментариях жители рассказали, что кроме этих коров есть ещё лошади, которые съели все цветы, кроме фиалок, на улице Островского. Лошадей там видят каждый день.

Источник:

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Метки: Видео   газон   животные   интересное   коровы   мемориал   скот   фото   
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5  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
И тут собачники со своими собаками показались детским садом...
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2k
Илья 10 минут назад
Выкатили бы владельцу коров счет , что бы он ах...ел, починили бы газон и забыли бы про данный инцидент .
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17k
Majul 59 минут назад
"во всю"? Серьезно? В какую "всю"? покемонка еще и неграмотная, правила написания наречий за 4 класс не знает, хотя это не удивляет, исходя из постов.
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