Мэр Кисловодска пожаловался на коров, которые съели "вкусный газон" у мемориала

Где-то в России лежит снег, а где-то коровы во всю поедают "вкусный" газон.
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале опубликовал ролик, на котором видны две очень довольные коровы, отдыхающие на зелёном газоне рядом с мемориалом "Журавли". Рядом с коровами лежат характерные кучки, а сами коровы даже не пытаются покинуть своё лежбище.
Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах, — рассказал Журавлёв на своей странице.
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В комментариях жители рассказали, что кроме этих коров есть ещё лошади, которые съели все цветы, кроме фиалок, на улице Островского. Лошадей там видят каждый день.
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