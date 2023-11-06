Удивительное совпадение: телёнок оказался точной копией своей мамы

1026
1
1
Идеальный пазл сложился, чтобы привести в восторг всех перфекционистов!
Мужчина снял на видео двух коровок, которые были похожи друг на друга как две капли воды. Когда взрослая мама-коровка подошла к телёнку, их белые пятнышки наложились друг на друга, создав почти ровную белую линию. Просто наслаждение для перфекционистов!
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине
- Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город
- В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам
- Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой
- Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость
Метки: Видео животные интересное коровы пазл совпадения фото
Новости партнёров
реклама