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Удивительное совпадение: телёнок оказался точной копией своей мамы

Удивительное совпадение: телёнок оказался точной копией своей мамы

Автор:
06 ноября 2023 15:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересное   коровы   пазл   совпадения   фото   
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Идеальный пазл сложился, чтобы привести в восторг всех перфекционистов!

Мужчина снял на видео двух коровок, которые были похожи друг на друга как две капли воды. Когда взрослая мама-коровка подошла к телёнку, их белые пятнышки наложились друг на друга, создав почти ровную белую линию. Просто наслаждение для перфекционистов!

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Метки: Видео   животные   интересное   коровы   пазл   совпадения   фото   
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