Фермер установил гигантскую щетку на пастбище, и его коровы без ума от нее

27-летний Том Пембертон, фермер во втором поколении из Ланкашира, Англия, собрал огромное количество подписчиков благодаря интересным видео о жизни на ферме. Кто бы не хотел заглянуть в место, где обитает более 120 дойных коров и других животных?

0 Источник: Мужчина выпустил видео, показывающее другим фермерам, как установить и создать хитроумное приспособление, которым сможет наслаждаться большое стадо.