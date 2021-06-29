Фермер установил гигантскую щетку на пастбище, и его коровы без ума от нее

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27-летний Том Пембертон, фермер во втором поколении из Ланкашира, Англия, собрал огромное количество подписчиков благодаря интересным видео о жизни на ферме. Кто бы не хотел заглянуть в место, где обитает более 120 дойных коров и других животных?
Мужчина выпустил видео, показывающее другим фермерам, как установить и создать хитроумное приспособление, которым сможет наслаждаться большое стадо.
Авторский пост
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Метки: видео домашиние животные животные коровы скот
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