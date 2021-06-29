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Фермер установил гигантскую щетку на пастбище, и его коровы без ума от нее

Фермер установил гигантскую щетку на пастбище, и его коровы без ума от нее (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 08:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашиние животные   животные   коровы   скот   
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27-летний Том Пембертон, фермер во втором поколении из Ланкашира, Англия, собрал огромное количество подписчиков благодаря интересным видео о жизни на ферме. Кто бы не хотел заглянуть в место, где обитает более 120 дойных коров и других животных?

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Метки: видео   домашиние животные   животные   коровы   скот   
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hebpat 45 минут назад
Мужики идут на всё ради тёлок
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