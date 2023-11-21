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В Канаде спасли 11 толстых енотов из строящегося дома

В Канаде спасли 11 толстых енотов из строящегося дома

Автор:
21 ноября 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Канада   Питомцы   Юмор   еноты   животные   фото   
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Когда енотов выселяли, они совсем не хотели уходить.

Сотрудник Gates Wildlife Control в Канаде спас 11 енотов, который прячась от мороза забрались в заброшенный дом. Здание ждало ремонта, и туда как раз приехали строители, которые обнаружили кучу енотов. Они вызвали спасателя, чтобы выгнать незваных гостей.

Спасателю пришлось намекнуть каждому еноту, что ему пора покидать здание. Один из енотов даже забрался в стену, но сломал её и сбежал.

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Метки: Видео   Канада   Питомцы   Юмор   еноты   животные   фото   
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2  комментария
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Звёздный странник 50 минут назад
Что-то операция спасения больше на процедуру выселения похожа.
Зверьки прятались от холода в здании, чтобы не замёрзнуть насмерть, поэтому спасём их выгонив НАСИЛЬНО на гибельный мороз, а не забрав в тёплый питомник.
АМЕРИКАНСКАЯ ЛОГИКА! Они ещё и бомбят ради мира.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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