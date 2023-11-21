В Канаде спасли 11 толстых енотов из строящегося дома

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Когда енотов выселяли, они совсем не хотели уходить.
Сотрудник Gates Wildlife Control в Канаде спас 11 енотов, который прячась от мороза забрались в заброшенный дом. Здание ждало ремонта, и туда как раз приехали строители, которые обнаружили кучу енотов. Они вызвали спасателя, чтобы выгнать незваных гостей.
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Спасателю пришлось намекнуть каждому еноту, что ему пора покидать здание. Один из енотов даже забрался в стену, но сломал её и сбежал.
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Зверьки прятались от холода в здании, чтобы не замёрзнуть насмерть, поэтому спасём их выгонив НАСИЛЬНО на гибельный мороз, а не забрав в тёплый питомник.
АМЕРИКАНСКАЯ ЛОГИКА! Они ещё и бомбят ради мира.