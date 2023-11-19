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Мнение психолога о том, почему распадаются браки

Мнение психолога о том, почему распадаются браки

Автор:
19 ноября 2023 12:07
Сообщество : Психология
Метки: Видео   день мужчин   женщины   мнение   мужчины   отношение   психология   
2077
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Женщины не умеют восторгаться мужчинами, все что они умеют это давить, искать недостатки, обвинять в том, что мужик - не мужик.

Сегодня отмечают Международный день мужчин! С праздником, мужики!

Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: Видео   день мужчин   женщины   мнение   мужчины   отношение   психология   
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27  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я ни разу не психолог, поэтому скажу, как человек с почти 20 летним опытом брака.
Это большой труд и жизнь не ради себя.
Брак, это раздача долгов, которые ты не занимал.
С обеих сторон.
А не только крики о том, что «ты мне должен/должна».
А, если думаешь только о себе, то и в брак вступать не стоит.
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65k
doker Полчаса назад
Опять ломаем копья на семейных отношениях?
Да нет там никаких секретов.
Вы либо терпите друг друга, либо... паровоз.
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1k
Хаим Каценеленбоген Полчаса назад
чем больше у женщины в обществе прав, начиная с права открывать рот без разрешения мужчины, тем хуже перспективы общества.
пройдено не один и не два раза в истории.
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53k
turyst Час назад
Рискованно.
Она типа психолог.
Может искусно притворятся.
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39
Liberman Час назад
Замуж захотела? -Беру!
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3k
владимир Час назад
Чаще всего браки распадаются по одной простой причине мало денег. Когда пара живет в 1-2 комнатной квартире и оба работают как правило всё в порядке. Но вот у них рождаются ребенок. И сразу начинает остро не хватать денег и места. Расходы резко возрастают а женщина не может работать. Ребенок орет он мешает спать и отцу и матери. Недосып и сократившиеся финансовые возможности ведут к взаимному раздражению, которая естественно срывают друг на друге. Идут постоянные скандалы с переходом на личности. Женщина начинает выдвигать финансовые претензии мужу, его это задалбывает и он начинает искать другую женщину.. Первопричина всего недостаток денег и места они и ведут к разводу чаще всего.
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377
Jimmy владимир Час назад
первопричина - отсутствие любви и самопожертвования...
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14k
Artem Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
hhwost Час назад
ренегатка!
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3k
Сергей 2 часа назад
Показывать жене или нет?
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17k
banzai7 2 часа назад
Мамы ростят принцесс. Девочки, повзрослев, смотрят на всех, как на подданных. Ищут прынцев.
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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4k
poбт 2 часа назад
"Женщины не умеют"

ну кстати да, они много чего не умеют, но очень дох*уя хотят получить
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58k
alertol 2 часа назад
Только сейчас обсуждал этот вопрос. Всё проще.

Мужчины и женщины (молодые и глупые) хотят разного. Мужчина хочет "иметь женщину" а женщина хочет чтоб "мужчина должен". Проблема другая, это так не работает.

С возрастом (кто-то раньше, кто-то позже) приходит понимание что нужно о всех приятных и неприятных моментах разговаривать и сразу, что-то изменить нельзя и лучше разбежаться сразу, или наоборот если можешь что-то в себе поменять то меняй. Иногда приходится по 10+ партнёров сменить, но сложность что надо найти того кто это тоже понял.
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92k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Как воспитывают детей, что они видят в РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ - так они и будут строить СВОЮ СЕМЬЮ
.
Бил отец мать по-пьяни - то же будет делать и сын
И дочь не будет видеть ничего ужасного в этом, мать тоже били....
.
"Обсыкала" мать отца ( особенно пьяного) - и она тоже будет на своего мужа "хавальник открывать"
.
ВОСПИТАНИЕ - ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
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