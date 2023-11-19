Мнение психолога о том, почему распадаются браки

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Женщины не умеют восторгаться мужчинами, все что они умеют это давить, искать недостатки, обвинять в том, что мужик - не мужик.
Сегодня отмечают Международный день мужчин! С праздником, мужики!
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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Это большой труд и жизнь не ради себя.
Брак, это раздача долгов, которые ты не занимал.
С обеих сторон.
А не только крики о том, что «ты мне должен/должна».
А, если думаешь только о себе, то и в брак вступать не стоит.
Да нет там никаких секретов.
Вы либо терпите друг друга, либо... паровоз.
пройдено не один и не два раза в истории.
Она типа психолог.
Может искусно притворятся.
ну кстати да, они много чего не умеют, но очень дох*уя хотят получить
Мужчины и женщины (молодые и глупые) хотят разного. Мужчина хочет "иметь женщину" а женщина хочет чтоб "мужчина должен". Проблема другая, это так не работает.
С возрастом (кто-то раньше, кто-то позже) приходит понимание что нужно о всех приятных и неприятных моментах разговаривать и сразу, что-то изменить нельзя и лучше разбежаться сразу, или наоборот если можешь что-то в себе поменять то меняй. Иногда приходится по 10+ партнёров сменить, но сложность что надо найти того кто это тоже понял.
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Бил отец мать по-пьяни - то же будет делать и сын
И дочь не будет видеть ничего ужасного в этом, мать тоже били....
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"Обсыкала" мать отца ( особенно пьяного) - и она тоже будет на своего мужа "хавальник открывать"
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ВОСПИТАНИЕ - ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
Мой отчим по пьяни колотил мою мать.
Я жену не трогаю и пальцем.
А, если бы сейчас встретил отчима, переломал бы его полностью.
Жизнь не всегда состоит из шаблонов, а бытие не всегда полностью определяет сознание
Из этого и сделал выводы.
Исключения?
Несомненно, есть.
НО в благополучно семьях участковому делать нечего, кроме как зафиксировать смерть по старости.
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Гордитесь, что вам удалось переломить тенденцию