Пользователи сети пожалели престарелого лабрадора, который с хозяином погрузился под воду

Хозяин решил развлечь своего 11-летнего лабрадора и погрузился вместе с ним под воду. На пса надели скафандр, жилет и акваланг. Вместе с ним под воду погрузилась его любимая игрушка - осьминог. В команде вместе с псом был его хозяин и ещё два дайвера.