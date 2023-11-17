Пользователи сети пожалели престарелого лабрадора, который с хозяином погрузился под воду

Люди разделились во мнениях. Кто-то счёл это мучением, а кто-то интересным развлечением.
Хозяин решил развлечь своего 11-летнего лабрадора и погрузился вместе с ним под воду. На пса надели скафандр, жилет и акваланг. Вместе с ним под воду погрузилась его любимая игрушка - осьминог. В команде вместе с псом был его хозяин и ещё два дайвера.
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Пользователи сети решили, что для пожилого пса такие развлечения совсем не нужны. Другие порадовались тому, что у пса такая насыщенная жизнь.
"Боже, зачем это всё? Псу хочется просто отдыхать!"
"Он не выглядит испуганным! Скорее всего, ему нравится!"
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У них даже некоторая перепонка между пальцами на лапах.
И вообще они за любой движ, кроме голодовки.