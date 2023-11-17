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Пользователи сети пожалели престарелого лабрадора, который с хозяином погрузился под воду

Пользователи сети пожалели престарелого лабрадора, который с хозяином погрузился под воду

Автор:
17 ноября 2023 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погружение   дайвинг   животные   интересное   собака   фото   
880
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Люди разделились во мнениях. Кто-то счёл это мучением, а кто-то интересным развлечением.

Хозяин решил развлечь своего 11-летнего лабрадора и погрузился вместе с ним под воду. На пса надели скафандр, жилет и акваланг. Вместе с ним под воду погрузилась его любимая игрушка - осьминог. В команде вместе с псом был его хозяин и ещё два дайвера.

Пользователи сети решили, что для пожилого пса такие развлечения совсем не нужны. Другие порадовались тому, что у пса такая насыщенная жизнь.

"Боже, зачем это всё? Псу хочется просто отдыхать!"

"Он не выглядит испуганным! Скорее всего, ему нравится!"


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Метки: Видео   Погружение   дайвинг   животные   интересное   собака   фото   
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5  комментариев
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5k
satra 2 часа назад
Лабры очень-очень любят воду.
У них даже некоторая перепонка между пальцами на лапах.
И вообще они за любой движ, кроме голодовки.
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7k
Станислав 46 минут назад
Боялся что он задыхаться начнет. У животных инстинктивно заложено задерживать дыхание под водой и я думал он не поймет, что можно дышать. Но песель вроде кайфует)
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647
ruslan d 48 минут назад
Песелю все в радость если рядом хозяин
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23k
hebpat Час назад
пёселю явно это действо очень нравится, во какая мордаха довольная
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339514



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