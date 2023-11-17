Любовь толкает на отчаянные поступки

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В Нижнем Новгороде молодой человек украл букет цветов прямо на глазах у флориста.
Так, конечно, делать нельзя, новы видели цены на цветы?!
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