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Любовь толкает на отчаянные поступки

Любовь толкает на отчаянные поступки

Автор:
17 ноября 2023 08:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   букет   в Нижнем Новгороде   вор   любовь   цветы   
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В Нижнем Новгороде молодой человек украл букет цветов прямо на глазах у флориста.

Так, конечно, делать нельзя, новы видели цены на цветы?!

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Метки: Видео   букет   в Нижнем Новгороде   вор   любовь   цветы   
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Виталий Касандров 22 минуты назад
Явно букет более 1000 рублей так что уголовка и годик посидит точно.Ну если адвокат хороший с грабежа на кражу переклафицирует .
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