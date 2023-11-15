Антилопа смогла сбежать от голодного крокодила

Панковская карта для тех, кто идет против системы

Крокодил запрыгнул на лодку рыбаков

Аллигатор напал на укротителя во время представления

В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку

В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса

В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки