Антилопа смогла сбежать от голодного крокодила

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Возле реки Мара в Танзании, туристы стали свидетелями нападения крокодила на антилопу гну. Хищник подкараулил жертву у берега и схватил её за хвост.
Один из путешественников запечатлел, как крокодил схватил ничего не подозревающую антилопу гну и утащил в водоём. Однако удача в тот день была на её сторон. Спустя некоторое время крокодил разжал свои челюсти и антилопа смогла уйти.
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