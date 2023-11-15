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Антилопа смогла сбежать от&nbsp;голодного крокодила

Антилопа смогла сбежать от голодного крокодила

Автор:
15 ноября 2023 08:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Танзания   антилопа гну   животные   крокодил   нападение   
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Возле реки Мара в Танзании, туристы стали свидетелями нападения крокодила на антилопу гну. Хищник подкараулил жертву у берега и схватил её за хвост.

Один из путешественников запечатлел, как крокодил схватил ничего не подозревающую антилопу гну и утащил в водоём. Однако удача в тот день была на её сторон. Спустя некоторое время крокодил разжал свои челюсти и антилопа смогла уйти.

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Метки: Видео   Танзания   антилопа гну   животные   крокодил   нападение   
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
крокодил лох
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16k
Александр Час назад
По моему, антилопа либо старая, либо больная - не очень то боролась за себя, да и драпать не спешила. Крокодил "прочухал" это, потому так легко и отпустил...
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