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Достойный противник русских с медведями

Достойный противник русских с медведями

Автор:
14 февраля 2024 11:06
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   драка   животные   крокодил   рептилия   
1375
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В Австралии мужчина предотвратил драку двух крокодилов, а затем бесстрашно прогнал огромных рептилий.

Стальные яйца!

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Метки: Австралия   Видео   драка   животные   крокодил   рептилия   
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3  комментария
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3k
Оксид Бетона Час назад
Эх, счас бы крокодилятинки жареной!
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3k
Алекс 40 минут назад
я думал, день какой то скучный, а тут - предотвратил драку двух крокодилов.
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9k
Бритва 2 часа назад
мы в юности тоже ловили ящериц
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