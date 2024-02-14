Достойный противник русских с медведями

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В Австралии мужчина предотвратил драку двух крокодилов, а затем бесстрашно прогнал огромных рептилий.
Стальные яйца!
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