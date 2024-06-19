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Мужчина чуть не погиб, устроив заплыв в реке с крокодилами

Мужчина чуть не погиб, устроив заплыв в реке с крокодилами

Автор:
19 июня 2024 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Мексика   животные   крокодил   повезло   река   
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Любитель острых ощущений решил поплавать в водоеме заповедника Lagoon of Illusions (Лагуна иллюзий), в городе Вильяэрмоса (штат Табаско, Мексика) и чуть не лишился конечностей.

Очевидец рискованного заплыва запечатлел, как пловец преодолел несколько метров и был настигнут крокодилом возле берега. К счастью, пловцу повезло. Он выбрался на сушу, получив небольшую рану возле берега, требующую обработки медиками.

Автор видео сообщил, что как минимум семь рептилий находились неподалеку от мужчины в момент заплыва. Пловец не уточнил, какие цели он преследовал, совершая рискованный поступок.

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Метки: Видео   Мексика   животные   крокодил   повезло   река   
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hhwost 45 минут назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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