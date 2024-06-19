Мужчина чуть не погиб, устроив заплыв в реке с крокодилами

Очевидец рискованного заплыва запечатлел, как пловец преодолел несколько метров и был настигнут крокодилом возле берега. К счастью, пловцу повезло. Он выбрался на сушу, получив небольшую рану возле берега, требующую обработки медиками.

Автор видео сообщил, что как минимум семь рептилий находились неподалеку от мужчины в момент заплыва. Пловец не уточнил, какие цели он преследовал, совершая рискованный поступок.