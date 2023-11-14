В Дзержинске произошел случай, после которого начинаешь верить в существование ангела-хранителя

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На улице Свердлова произошло столкновение двух автомобилей. В последствии аварии одну из машин отбросило на тротуар, где девушка выгуливала своего питомца.
Автомобиль пролетел в метре от дамы с собачкой.
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Так то пытаются в нашем городе убрать даже улицу Чапаева, который Василий Иванович.
У меня родственники есть в Дзержинске, на Украине. А они быстрее нас город переименовали.
Думал, там... Переживаю...
Для меня Петлюра с Врангелем, такие же враги, как и Бандера с Власовым.
Об остальном помолчу...
Их много. Больше чем жителей той же Чечни, с Кадыровым и его сыновьями.
И зачем нам столько дол**ов? Своих не хватает?
Даже афганская война более оправдана - не всё население было "духами".