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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 916 постов • 44 подписчика подписаться
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В Дзержинске произошел случай, после которого начинаешь верить в существование ангела-хранителя

В Дзержинске произошел случай, после которого начинаешь верить в существование ангела-хранителя

Автор:
14 ноября 2023 12:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дзержинск   Удача   авто   вария   везение   повезло   собака   
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На улице Свердлова произошло столкновение двух автомобилей. В последствии аварии одну из машин отбросило на тротуар, где девушка выгуливала своего питомца.

Автомобиль пролетел в метре от дамы с собачкой.

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Метки: Видео   Дзержинск   Удача   авто   вария   везение   повезло   собака   
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12  комментариев
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satra 2 часа назад
А в полиэтилене кто?
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Puans-on 23 минуты назад
С какого момента нужно начинать верить в ангела?
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64k
doker Час назад
Дзержинск? Улица Свердлова? Это точно у нас?
Так то пытаются в нашем городе убрать даже улицу Чапаева, который Василий Иванович.
У меня родственники есть в Дзержинске, на Украине. А они быстрее нас город переименовали.
Думал, там... Переживаю...
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Интересно, девушка убрала за своим питомцем потом и за собой?
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