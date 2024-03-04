Ностальгия в глаз попала

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Посвящается тем, чьё детство и юность прошли в девяностых, начале нулевых и не только. Многие вещи вызовут приступ ностальгии и у представителей других поколений.
В режиме ностальгии
Воспоминания из молодости разблокированы.
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