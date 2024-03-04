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Ностальгия в глаз попала

Ностальгия в глаз попала

Автор:
04 марта 2024 09:04
Метки: Видео   детство   добро   люди   молодость   ностальгия   
1412
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Посвящается тем, чьё детство и юность прошли в девяностых, начале нулевых и не только. Многие вещи вызовут приступ ностальгии и у представителей других поколений.

В режиме ностальгии

Воспоминания из молодости разблокированы.

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Метки: Видео   детство   добро   люди   молодость   ностальгия   
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2  комментария
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834
MidMaster 42 минуты назад
Частота кадров вызывает только раздражение, а не ностальгию
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Alex Chebrikov

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